Candela Hornero Madrid, 21 SEP 2026 - 11:28h.

La artista colombiana dedica un mensaje a Clara Chía durante sus llamados '10 mandamientos de una loba'

Las famosas que han acompañado a Shakira en su segundo concierto en Madrid: de Paula Echevarría a Lola Lolita

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Shakira continúa haciendo historia con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. La cantante colombiana ya ha ofrecido tres de los 12 conciertos que tiene previstos en Madrid, donde ha instalado su residencia durante varias semanas. Un espectáculo en el que, además de repasar sus grandes éxitos, la artista ha vuelto a dejar algunos mensajes que con referencias a su historia con Gerard Piqué y Clara Chía.

La colombiana tiene todavía nueve conciertos por delante en la capital: los días 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Cada espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y recorre diferentes etapas de su trayectoria musical.

Sobre el escenario, Shakira interpreta alrededor de 30 canciones, entre ellas algunos de los temas de su último álbum y grandes éxitos de su carrera. La setlist incluye canciones como 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', 'La bicicleta', 'Las de la intuición', 'Waka Waka' o 'Hips Don’t Lie', con las que la artista hace un recorrido por su discografía.

Los diez mandamientos de Shakira

El espectáculo está marcado también por los mensajes de feminismo, empoderamiento y sororidad que la cantante colombiana ha incorporado a su gira. Uno de los momentos que más comentarios ha generado es la proyección en las pantallas del escenario de los llamados '10 mandamientos de una loba'.

Los diez mensajes son:

Cuidarás de tu manada sobre todas las cosas. No pedirás permiso para ser tú misma. Bailarás y cantarás para sanar. Aullarás porque nadie te puede callar. Una loba no ataca, se defiende. Una loba no compite con las de su especie. Las lobas se ayudan y protegen. No renunciarás a tu espíritu salvaje. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga. Una loba no codiciará los bienes ajenos, ¡claramente! Una loba es loba para siempre.

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Es precisamente el noveno mandamiento el que ha llamado especialmente la atención de los seguidores de Shakira por su posible alusión a Clara Chía: "Una loba no codiciará los bienes ajenos, ¡claramente!". La frase ha sido interpretada como un dardo hacia la actual pareja de Gerard Piqué.

No es la primera vez que Shakira utiliza su música y sus espectáculos para hacer referencias a su ruptura con el exfutbolista. Desde el lanzamiento de 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', cuya letra contiene varias alusiones a su separación y a Clara Chía, la artista ha continuado incorporando mensajes que se relacionan con aquella etapa de su vida.

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Shakira convierte Madrid en su propia ciudad

Durante su estancia en la capital, Shakira ha levantado en el distrito de Valverde su propio recinto para acoger los 12 conciertos de su residencia. Se trata del Macondo Park, un espacio de 220.000 metros cuadrados diseñado para convertir cada actuación en una experiencia que va más allá de la música.

Este formato de residencia que cada vez está más presente en España y recuerda al concepto desarrollado por otros artistas internacionales, como el puertorriqueño Bad Bunny.

"Concebida como algo más que un concierto, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán", explicó Live Nation España, productora encargada de organizar los conciertos.

Macondo Park está formado por ocho pabellones que rodean el escenario principal, donde Shakira se encuentra con sus seguidores. Por el recinto también están pasando diferentes artistas invitados como Laura Pausini y teloneros, entre ellos Santos Bravos.

Además, la residencia madrileña está reuniendo a numerosas caras conocidas. Entre los rostros que ya han acudido a alguno de los conciertos se encuentran Paula Echevarría, su hija Daniella Bustamante, Lola Lolita y Marta Díaz.