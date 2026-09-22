telecinco.es 22 SEP 2026 - 13:33h.

Es potente, es ligera y tiene base de vaciado automático. Esta aspiradora sin cable se adapta a todo y va genial incluso con pelo de mascotas.

Las mejores aspiradoras sin cable de 2026: guía comparativa para elegir la ideal

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Si tienes mascotas en casa, ya sabes lo que es enfrentarte día a día a su pelo, y a que tu aspiradora esté atascada cada dos por tres. Por suerte hay solución, y ahora la tienes muy a tu alcance: la aspiradora Shark PowerLite Clean & Empty. No tiene cable, apenas pesa poco más de 1 kg en la mano, se vacía sola y además ajusta su potencia automáticamente, por no hablar de que evita los enredos de los pelos. Tiene todo lo que se le puede pedir.

Aunque también tiene algo más. Y es que, si la compras usando nuestro cupón exclusivo TELECINCO-CASA, además del descuento que ya tiene, recibirás una rebaja extra del 10% en el pedido.

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Por qué la recomendamos

Por su base de vaciado automático con filtro HEPA, que captura más del 99,96% del polvo y alérgenos sin que hagas nada.

Porque es la más ligera de Shark, pesando solo 1,41 kg cuando la tienes en mano.

Por la tecnología FloorDetect, que ajusta la velocidad de su rodillo automáticamente según el tipo de suelo.

Por sus 40 minutos de autonomía y su amalgama de accesorios para mascotas y demás.

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Shark PowerLite Clean & Empty

A una aspiradora sin cable se le pide que aspire bien, que pese poco y que tenga buena autonomía, y la Shark PowerLite Clean & Empty cumple todo eso con creces. Para empezar, ajusta su velocidad y potencia automáticamente según la superficie, pesa 1,41 kg y tiene un vaciado automático que, al terminar de limpiar, se encarga de vaciarla sin que hagas nada. De hecho, esa base tiene capacidad para 30 días de suciedad, así que puedes despreocuparte casi por completo. Ah, y si tienes mascotas, su rodillo elimina el pelo mientras aspiras y detectas la suciedad usando su luces LED delanteras. Es completísima.

Y precisamente por ser tan completa es por lo que se la recomendamos a cualquiera, tenga o no perros, viva solo o en familia, en un chalet o en un apartamento. Cumple con creces en cualquier frente.

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¿Hay buenas opiniones de esta aspiradora?

No hay buenas, hay buenísimas. Quienes la tienen coinciden en lo fácil de instalar que es y en lo ligera que resulta cuando la estás usando, además de recalcar la comodidad de su autovaciado. Aquí puedes leer algunas reseñas que hemos recopilado:

Son prácticamente perfectas por la calidad de su imagen, su versatilidad y su diseño. A los usuarios les encanta ya no solo para jugar, sino también para labores de diseño o incluso uso cotidiano. Aquí tienes algunas reseñas que hemos recopilado:

"Fue muy fácil de instalar y me gusta mucho su aspecto y diseño en general, aunque es un poco voluminosa."

"¡Genial! Es facilísimo de usar. Muy ligero. De excelente calidad. La succión es buenísima. Me encanta que se vacíe solo y se cargue automáticamente."

"Compré esta aspiradora hace un mes y estoy encantada. Es ligera y fácil de mover, siempre lista para cualquier limpieza, y a los niños les encanta usarla, lo que significa que tengo menos trabajo."

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