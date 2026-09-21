Lorena Romera 21 SEP 2026 - 18:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes' revela que tiene nueva ilusión y habla de casarse y tener hijos con Mario Casas

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Melyssa Pinto atraviesa un momento de lo más dulce. Tras acaparar titulares por su relación con Mario Casas, con el que ha confirmado que tiene planes de futuro (y no descarta ni la maternidad ni pasar por el altar), la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha sorprendido a sus seguidores anunciando una feliz noticia a través de sus redes sociales.

La influencer ha compartido un story en su cuenta de Instagram acompañado de un texto donde revela que acaba de dar un paso crucial en su carrera: "Acabo de firmar un contrato de algo que, en cuanto me dejen, os contaré y que me muero de ganas de hacer". Con una sonrisa de oreja a oreja y visiblemente ilusionada, la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado la emoción que siente ante este nuevo reto que le ha pillado por sorpresa: "Estoy muy emocionada y sé que os va a encantar. No entraba en mis planes, pero qué suerte poder vivirlo. Siento que me va a llenar el corazón".

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Sus planes de futuro con Mario Casas

Este importante anuncio profesional llega justo después de que la catalana atendiera a la prensa en el último evento al que ha acudido, respondiendo a sus preguntas sobre la solidez de su historia de amor con Mario Casas. Aunque reconoce que todavía le cuesta hacer frente a este tipo de eventos mientras intenta guardar esa parcela de intimidad en la que no quiere entrar, la joven no ha podido ocultar su felicidad, aclarando si quiere ser madre o casarse con el actor.

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"Estoy muy contenta, no puedo decir nada malo", ha señalado la creadora de contenido. Respecto a la maternidad, la de Barcelona ha respondido un tajante "hombre, claro, por supuesto". Aunque con el 'sí, quiero' no es tan contundente, tampoco es algo que descarte: "al final, el futuro dirá... yo, bienvenido todo lo que venga". Con este contrato recién firmado, que supone una muy feliz noticia para ella, y su vida sentimental en un momento de plena serenidad, está claro que Melyssa Pinto atraviesa una etapa de lo más plena.