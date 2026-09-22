Lorena Romera 22 SEP 2026 - 09:30h.

La hija de Paz Padilla aclara si ha existido algún patrocinio o colaboración encubierta en su boda con Mario Cristóbal

De la elegancia asimétrica al 'boho chic': los dos vestidos de novia de Anna Ferrer Padilla, al detalle

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La boda de Anna Ferrer Padilla ha se ha convertido en el centro de todas las miradas... pero no solo por el emotivo discurso de Paz Padilla o la impresionante fiesta que montaron con feria y bingo incluido. Una cuenta especializada en analizar el contenido de creadores contenidos ha abierto el debate al publicar un vídeo que analiza al detalle las publicaciones del evento, que podrían haber incluido cierta publicidad encubierta. Un post en el que se pregunta si realmente nos encontrábamos ante su romántico enlace con Mario Cristóbal o si realmente era un despliegue de product placement (emplazamiento de producto). Críticas a las que la influencer ha respondido de manera tajante.

En la publicación en cuestión, la creadora de contenido @hazmeunafotoasi ha señalado cómo varios de los asistentes más conocidos -como Mery Turiel, Teresa Andrés Gonzalvo, Marta Lozano, o Gema Pinto- compartieron stories etiquetando marcas de vestidos, cosméticos, vehículos o incluso el propio espacio de la celebración, mencionándolo como firma comercial. Sin embargo, lo que terminó de provocar que saltasen las alarmas fue la etiqueta en los pañuelos que adornaban las sillas de los invitados, cuestionando si se trataba de un nuevo proyecto, aprovechando así la visibilidad de la boda en medios y en redes.

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Tal ha sido el revuelo generado, que la propia Anna Ferrer Padilla ha tenido que salir al paso y aclarar si ha existido algún tipo de patrocinio o colaboración encubierta: "Entiendo perfectamente que estéis malacostumbrados a que todo sea publicidad, pero ni es colaboración el sitio de la boda ni voy a sacar una marca. Solo es una cuenta de Instagram para recopilar todas las fotos de la boda y merchandising que hemos hecho, como recuerdo para nuestros invitados porque nos apetecía y que, obviamente, también hemos pagado nosotros".

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Un comentario en el que ha rematado "aprovechando para aclarar" que no ha hecho "ninguna exclusiva ni cobrado un euro por ninguna entrevista". Con estas palabras, la hija de Paz Padilla ha zanjado los rumores sobre el supuesto carácter lucrativo de su enlace, insistiendo en que se ha tratado de una celebración de carácter personal.