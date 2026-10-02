Dos ideas de regalos para no fallarle a tu amigo invisible

telecinco.es 02 OCT 2026 - 09:24h.

Dos productos con el que podrás crear un makeup completo

Ambos tienen doble utilidad: una vez que descubras lo que esconden en su interior, podrás utilizarlos también como elementos de decoración

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Las navidades están a la vuelta de la esquina y, con ellas, llega la preocupación por qué regalar a nuestros seres queridos. En estas fechas no solo es habitual hacer regalos en los días señalados, sino también organizar un amigo invisible entre amigos o familiares.

En ocasiones, acertar con un regalo se convierte en un auténtico quebradero de cabeza, pero Mercadona ha lanzado dos propuestas pensadas para ponértelo más fácil y ayudarte a dar en el clavo.

Se trata de ‘The Makeup Express’ y el ‘Calendario de Adviento24 Glam Secrets’, dos productos que no solo destacan por lo que esconden en su interior, sino también por el diseño de sus envoltorios, que después pueden tener una segunda vida como elementos decorativos. Ambos estarán a la venta próximamente en sus establecimientos.

El encanto de ‘The Makeup Express’

Es una opción ideal para un regalo de amigo invisible gracias a los 12 productos esenciales de maquillaje que contiene. Todos ellos van dentro de un tren super cute, inspirado en el estilo de las jugueterías del norte de Europa de principios del siglo XX.

Son 12 indispensables con el que podrás crear un maquillaje completo, desde el rostro hasta los ojos y los labios. Además, para añadir un punto de intriga al regalo, cada producto está guardado en una bolsita individual dentro del tren, de modo que el destinatario pueda ir descubriendo su contenido poco a poco.

Los secretos que guarda el nuevo calendario de Adviento

Otra de las opciones que ofrece Mercadona es el ‘calendario de Adviento24 Glam Secrets’ Un regalo pensado para quienes disfrutan de la sorpresa: cuenta con 24 ventanitas que podrás abrir de golpe o reservar para descubrir una cada día. ¿Tú de cuál eres?

Este año, además de abrir las casillas para descubrir qué producto se esconde detrás de cada una, el propio calendario tiene una segunda vida. Una vez descubiertos todos sus secretos, se convierte en un elegante tocador con espejo y espacio de almacenamiento para guardar los productos.

Contiene 24 productos para hacer un makeup completo y, además, alguna que otra sorpresa. El calendario de Adviento va un paso más allá y ofrece también una solución práctica para llevar los productos contigo: en su interior esconde un neceser en el que podrás guardar tus imprescindibles cuando te vayas de viaje.

Sorprende a tu amigo invisible con ‘The Makeup Express o con el ‘calendario de Adviento24 Glam Secrets’.