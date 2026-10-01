Lorena Romera 01 OCT 2026 - 11:51h.

La soltera de 'La isla de las tentaciones 10' anuncia que está esperando su primer hijo

Fatima, tentadora de la anterior edición de 'LIDLT', ha presentado a su pareja y ha posado embarazada

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Fátima se dio a conocer durante la décima edición de 'La isla de las tentaciones', donde destacó como una de las solteras que más interés despertó entre varios de los chicos de la villa. Ahora, tras su paso por República Dominicana, la joven vive una etapa completamente diferente: tiene pareja y ha anunciado que está embarazada.

A través de sus redes sociales, la que fuera soltera de 'LIDLT' ha presentado oficialmente a su novio y ha compartido la noticia de que están esperando su primer hijo juntos. Para anunciar el embarazo, han publicado un posado de lo más románico, vestidos a juego en tonos blancos y mostrando sonrientes las ecografías del bebé, revelando además las primeras curvas premamá.

"Estamos muy emocionados de poder contaros por fin que vamos a ser papás. Estoy ya de cuatro mesecitos, se dice pronto, aunque yo sigo sin creérmelo", ha señalado la joven, que ha explicado que había querido mantener la noticia en secreto por prudencia durante estos primeros meses.

"No queríamos contarlo hasta ahora porque ya sabemos que estas cosas a veces al principio no se sabe cómo irán, pero gracias a Dios nuestro bebé está muy sano y grande", ha expresado. Por ahora, la pareja desconoce si se trata de un niño o una niña, aunque la información ya está en manos de sus familiares.

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Según ha relatado, en su visita médica más reciente les confirmaron el dato, pero han optado por reservarlo para la celebración del gender reveal que están preparando: "El otro día volvimos a ir a una ecografía y ya nos dijeron que estaba clarísimo el sexo, pero solo lo saben mis padres y su madre. Nosotros lo sabremos el día de la fiesta de revelación de sexo, que será muy pronto. Os iremos contando todo", ha celebrado.