Adiós a la mirada cansada: este sérum con té verde y retinol suave cuesta menos de 27 €

telecinco.es 23 OCT 2026 - 13:33h.

Ondo Beauty 36.5 lanza un sérum de ojos con un 5% de niacinamida, té verde y retinol suave que trata ojeras y arrugas. ¡Llévatelo más barato!

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Tu mirada lleva tiempo pidiendo ayuda y no sabes qué darle. Aparecen las ojeras, líneas de expresión, bolsas y tu piel se está apagando sin ninguna crema que termine de arreglarlo. Si buscas una solución que sea más que hidratación, echa un ojo al Niacinamide & Green Tea Eye Serum de Ondo Beauty 36.5. Un producto que combina un 5% de niacinamida, agua de té verde y retinol apto para principiantes y que ahora tienes rebajado a 26,99 € solo con nuestro cupón exclusivo MEDIASET10.

Es un sérum apto para todo tipo de pieles, incluso las sensibles, porque no lleva perfume. Te atraerá por su fórmula, pero te convencerá por su textura y sus resultados. Es mucho más ligero y potente que una crema.

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Te gustará porque...

Tiene un 5% de niacinamida, que calma, ilumina y ayuda con las manchas.

Hidrata en profundidad con un 0,5% de ácido hialurónico y un 0,5% de pantenol que refuerza la barrera de la piel.

Incluye retinol, que es ideal para estrenarse en el contorno de ojos.

Es vegano, no lleva perfume y se adapta a cualquier tipo de piel.

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Niacinamide & Green Tea Eye Serum

Hay muchos contornos de ojos, pero hay muy pocos que tengan una fórmula tan completa como la del Niacinamide & Green Tea Eye Serum. Su base es agua de té verde, lo que aporta antioxidantes que protegen la piel de la polución, el estrés y los rayos UV. Además, a eso se suma la niacinamida, que calma y unifica, y un extracto de regaliz para iluminar. Por no hablar de la cafeína, que ayuda con la microcirculación y las bolsas, y las vitaminas A, C y E que completan un cóctel pensado para frenar los signos de la edad. Es un producto que, de verdad, deja la piel más firme y tersa a los pocos días de empezar a usarlo. De hecho, es muy fácil de aplicar, ya que basta con colocar una gota en el arco de la ceja, extender y dar toquecitos suaves, y listo, pudiendo aplicarlo de día y de noche con tu protector solar de confianza.

Viene en formato de 15 gramos, pensado para durar bastante, y se va a convertir en un indispensable de tu rutina de skincare. No importa el tipo de piel que tengas porque, si tienes problemas con tu contorno de ojos, este sérum los va a solucionar antes de lo que crees.

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¿Qué dicen sus usuarias?

Muchas cosas, pero el resumen es que funciona muy bien. Como verás en las reseñas que hemos podido recopilar, este sérum para el contorno de ojos tiene muy buenas valoraciones por su fácil aplicación y por el buen efecto que consigue:

"Textura densa y de fácil aplicación. Ya es uno de mis imprescindibles en mi rutina de día y de noche."

"Es mi segunda reposición, es el único sérum de contorno de ojos que me ha disminuido prácticamente toda la oscuridad."

"Jamás probé un producto mejor para la zona de la ojera. 100% recomendado."

Miin Cosmetics tiene este sérum disponible, pero además puedes llevártelo aún más barato con el cupón MEDIASET10, que deja su precio en 26,99 €. Además, el envío es gratuito a partir de 35 € y puedes pagar en tres plazos sin intereses. ¡Aprovecha!

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