Emilio, hijo de Fani Carbajo, desvela el dineral que gana al mes

Natalia Sette 22 OCT 2026 - 09:00h.

El hijo de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela la cantidad dinero que ha ganado en un solo mes y deja a sus padres en shock

La vida en Bali de Emilio, hijo de Fani Carbajo: con su novia, invirtiendo y alejado de su familia

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Emilio, hijo de Fani Carbajo, tiene tan solo 18 años y ya está amasando una verdadera fortuna gracias a su propio negocio . El mayor de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha publicado un emotivo video en el que le cuenta a sus padres el dineral que ha ganado en un solo mes, dejándolos en ‘shock’.

Tras hacerle una transferencia a Fani de 20.000€ en agradecimiento por su apoyo constante, el empresario ha vuelto a sorprender a sus seres queridos a través de una videollamada. “Os llamo porque siempre me habéis apoyado y quiero que sepáis lo que estoy consiguiendo y lo que he ganado este mes”, ha comenzado diciéndoles a través de la pantalla.

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Emilio está ahora mismo viviendo en Bali por lo que toda la comunicación con su familia es a través del teléfono. Tras ponerse un poco al día, el influencer les pide a ambos que intenten averiguar cuánto ha ganado. Aunque tanto Fani como Fran, su marido, son conscientes de que el joven gana bastante dinero, no se imaginan cuanto.

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Fran apuesta por 50.000€ y su madre por 60.000€ y aunque ya eso es una cantidad considerable, ha ganado todavía más. “Más de cien mil netos mamá”, les ha desvelado dejándolos con la boca abierta. “Eres el orgullo de la familia”, le contesta Fani emocionada por ver lo bien que le va a su hijo.

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Además, exconcursante de ‘Supervivientes’ le pide que le enseñe qué hace él que ella también quiere ganar 100.000€ al mes. “Lo que hubiera hecho antes en 10 años lo he hecho en un mes aunque me he tenido que esforzar para llegar hasta aquí”, continúa diciéndoles él y recuerda los miedo que le entraron cuando decidió dejar de estudiar y emprender.

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Una vez publicado el video, su madre le ha dejado un tierno comentario que refleja el orgullo que siente por él y el vínculo tan especial que tienen: “Yo es que no tengo nada más que decir, que sigas así y con los pies en la tierra como los tienes, que no cambies nunca esa forma de pensar que tienes y esa manera de querer crecer cada día”.

En la sección de comentarios se ha creado un acalorado debate entre aquellos que le dan la enhorabuena y se interesan por su trabajo y aquellos que piensan que presumir del dinero que uno tiene no es necesario y que su negocio es una estafa.