Más allá de los titulares: lo que no se cuenta de la infancia vulnerable

telecinco.es 27 OCT 2026 - 09:00h.

Aldeas Infantiles SOS ha presentado la undécima edición de su informe ‘La infancia vulnerable en los medios de comunicación’

El estudio pone de manifiesto los aspectos que el periodismo debe mejorar a la hora de informar sobre niños, niñas y adolescentes

También destaca la escasa presencia en los medios de comunicación sobre las noticias relacionadas con la pobreza infantil

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Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la sociedad. Deben ejercer su labor con libertad, tanto a la hora de informar sobre los acontecimientos como de reflejar las distintas realidades sociales. Una de ellas es la infancia. Los niños y las niñas de hoy son protagonistas del presente y también lo serán del futuro.

A través de las noticias, no solo conocemos las situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes, sino que también construimos una imagen de quiénes son, qué problemas afrontan y qué papel desempeñan en la sociedad. Pero ¿qué ocurre con aquello que no aparece en los medios? ¿Se está informando sobre la infancia con el rigor necesario y respetando sus derechos?

Aldeas Infantiles SOS ha elaborado el informe 'La infancia vulnerable en los medios de comunicación 20225', un estudio que invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar el tratamiento periodístico de la infancia y de garantizar una información rigurosa, contextualizada y respetuosa con sus derechos.

El informe recoge datos significativos que invitan a examinar cómo se está informando sobre las realidades que rodean a niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos es el descenso de la valoración media de las noticias analizadas, que pasa de 3,89 sobre 5 en la edición anterior a 3,65 en esta última. Una evolución que pone de manifiesto que todavía queda camino por recorrer para mejorar la calidad de la información.

Informar sobre los problemas que afectan a la infancia es necesario, pero hacerlo exige evitar prejuicios y estereotipos. Detrás de cada titular hay mucho más que una situación concreta: hay personas, circunstancias y derechos que deben tenerse en cuenta.

El uso de la imagen y del lenguaje

Uno de los aspectos positivos que recoge el informe es la mejora en la valoración del uso de las imágenes, que alcanza los 3,48 puntos sobre 5, frente a los 3,40 de la edición anterior. Sin embargo, el tratamiento del lenguaje sigue siendo una asignatura pendiente para los medios de comunicación.

El uso de un lenguaje preciso y libre de estereotipos obtiene una puntuación de 3,33 sobre 5, frente a los 4,03 puntos de la edición anterior. Se trata del mayor descenso entre los indicadores evaluados por el estudio.

El estudio destaca la importancia de prestar especialmente atención a este aspecto cuando se habla de migración, los sucesos y la infancia en conflicto con la ley. En estos casos, es importante aportar contexto, evitar las generalizaciones y explicar las circunstancias personales y sociales que rodean a los protagonistas.

Elegir las palabras adecuadas es mucho más que redactar un titular llamativo para atraer lectores. El lenguaje influye en la percepción que la sociedad construye sobre la infancia y puede contribuir tanto a combatir los prejuicios como a perpetuarlos.

La información que falta también esconde una realidad

La protección de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación no consiste únicamente en respetar sus derechos y hacer un uso adecuado del lenguaje y de las imágenes. También implica prestar atención a las realidades que reciben menos atención, como la pobreza infantil, la transición a la vida adulta de quienes salen del sistema de protección, los problemas de salud mental o los nuevos riesgos asociados a la tecnología.

Uno de los aspectos que destaca el informe de Aldeas Infantiles SOS es la limitada presencia de la pobreza infantil en los medios. De las 39.162 noticias sobre infancia y adolescencia registradas durante 2025, solo el 2 % abordó cuestiones relacionadas con la pobreza y la exclusión.

Este dato resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según la cifra recogida en esta propuesta, el 28 % de los niños y niñas en España vive en situación de pobreza. La escasa presencia mediática de esta realidad contrasta con su impacto en numerosos hogares y dificulta que sus causas y consecuencias ocupen el espacio que merecen en el debate público.

Aunque existen ayudas y medidas de protección social, persisten dificultades que afectan al bienestar y a las oportunidades de muchos niños y niñas. La situación es especialmente preocupante en los hogares monoparentales, donde, según el informe, la tasa de pobreza alcanza el 45,8 %. Detrás de esta realidad también hay desigualdades de género, precariedad laboral y dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

Acogimiento familiar y residencial: evitar las confusiones

En esta undécima edición del informe ‘La infancia vulnerable en los medios de comunicación’, también presta atención al tratamiento periodístico del acogimiento residencial y familiar de niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental.

El estudio ha analizado 20 noticias sobre esta cuestión y reconoce aspectos positivos en la forma de abordar el acogimiento, aunque también identifica cuestiones que requieren una mayor atención por parte de los medios.

Entre ellas, destaca la necesidad de diferenciar adecuadamente los recursos de protección infantil de aquellos destinados a adolescentes en conflicto con la ley. Asimismo, es importante explicar las diferencias entre el acogimiento familiar y el residencial, sin asociar automáticamente este último con sucesos negativos.

La manera de presentar estas realidades influye en la percepción social de los niños, niñas y adolescentes que necesitan protección. Por eso, resulta esencial ofrecer información contextualizada que permita comprender sus circunstancias y evite reforzar estereotipos.

Algo parecido ocurre con el tratamiento informativo de la infancia española y la infancia migrante. Mientras que las noticias sobre la primera suelen centrarse en historias positivas y de superación, la cobertura de la infancia migrante tiende a dar mayor protagonismo a los conflictos y a las cuestiones relacionadas con la seguridad. Este desequilibrio puede contribuir a hacer diferencias de unos niños y otros, condicionadas por su origen o situación administrativa.

Los deberes del periodismo

El informe identifica avances en algunos aspectos del tratamiento informativo de la infancia, pero también señala ámbitos en los que es necesario mejorar. En un contexto marcado por la polarización y los conflictos sociales, los medios tienen la responsabilidad de informar con rigor, evitar las simplificaciones y no contribuir a la difusión de prejuicios. La infancia no debe convertirse en objeto de estigmatización ni quedar reducida a las circunstancias difíciles que atraviesan algunos niños, niñas y adolescentes.

Por ello, Aldeas Infantiles SOS pone a disposición de periodistas y medios de comunicación recomendaciones y recursos prácticos para contribuir a un ejercicio profesional riguroso, sensible y respetuoso con los derechos de la infancia.

Porque informar sobre niños, niñas y adolescentes no consiste únicamente en contar lo que sucede. También implica decidir qué realidades merecen atención, qué voces se escuchan y cómo se representan. Mirar más allá de los titulares es imprescindible para que la infancia vulnerable tenga presencia en la agenda pública sin que su dignidad, su intimidad o sus derechos queden relegados a un segundo plano.