El exdelantero del Real Madrid y el Manchester United, Michael Owen, aparece en la alfombra roja

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Balón de Oro 2026, en directo | El seleccionador español Luis de la Fuente, presente en la gala de Londres

Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, los favoritos al Balón de Oro 2026
Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, los favoritos al Balón de Oro 2026. Informativos Telecinco
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La 70ª edición de la gala del Balón de Oro se celebra este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, donde se darán a conocer los nombres de los mejores futbolistas del año. La ceremonia arranca a las 21:00 horas, en horario peninsular. La entrega del galardón más prestigioso del fútbol mundial reúne a algunas de las grandes estrellas de la temporada, con Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé entre los principales candidatos al premio masculino.

En la categoría femenina, todas las miradas estarán puestas en la sucesora de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones, en una pugna en la que parten con opciones Alexia Putellas, Patri Guijarro y Ewa Pajor. La gala también permitirá conocer el resto de las posiciones de las clasificaciones masculina y femenina, decididas por el voto de periodistas especializados. La ceremonia llega sin un favorito indiscutible en la categoría masculina y con la expectación de descubrir quiénes recogerán los premios individuales más destacados del fútbol internacional.

La gala también dará a conocer al mejor entrenador del año y a los ganadores del Trofeo Kopa, que distingue al mejor jugador joven; el Trofeo Yashin, al mejor portero; el Trofeo Gerd Müller, al máximo goleador; y el Trofeo Johan Cruyff, al mejor técnico. Además, se entregarán los premios al Club del Año y el Premio Sócrates, que reconoce la labor humanitaria y social vinculada al fútbol.

Momentos clave

  • Francia, el país que más ganadores del Balón de Oro ha aportado en la historia

  • Los 10 últimos candidatos al Balón de Oro masculino 2026

  • La llegada del seleccionador Luis de la Fuente a la gala del Balón de Oro

  • Los últimos ganadores del Balón de Oro

  • La lista de cómo va el Balón de Oro masculino 2026

El exdelantero del Real Madrid y el Manchester United, Michael Owen, aparece en la alfombra roja

MOMENTO CLAVE

Francia, el país que más ganadores del Balón de Oro ha aportado en la historia

Francia, el país que ha aportado más ganadores del Balón de Oro (con seis futbolistas distintos), por delante de Francia, en segundo lugar, con cinco. En el tercer puesto se encuentran Inglaterra, Italia y Brasil.

Ousmane Dembélé, con el Balón de Oro
Ousmane Dembélé, con el Balón de Oro. Balón de Oro
MOMENTO CLAVE

Los 10 últimos candidatos al Balón de Oro masculino 2026

La familia de Stanley Matthews, el primer ganador del Balón de Oro de la historia, está en la alfombra roja

MOMENTO CLAVE

La llegada del seleccionador Luis de la Fuente a la gala del Balón de Oro

El rapero French Montana da la bienvenida a la gala del Balón de Oro en Londres

Así ha sido la preparación para la gala en Londres

Máxima expectación por el Balón de Oro

Las candidatas al Balón de Oro femenino 2026

MOMENTO CLAVE

Los últimos ganadores del Balón de Oro

En las últimas ediciones, el Balón de Oro masculino ha distinguido a Ousmane Dembélé en 2025, Rodri en 2024, Lionel Messi en 2023 y Karim Benzema en 2022, mientras que Messi también se llevó el premio en 2021. En la categoría femenina, Aitana Bonmatí ha encadenado tres galardones consecutivos, en 2023, 2024 y 2025, después de los dos triunfos de Alexia Putellas en 2021 y 2022. En otros premios de la gala de 2025, Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa al mejor jugador joven y Gianluigi Donnarumma recibió el Trofeo Yashin al mejor portero.

MOMENTO CLAVE

La lista de cómo va el Balón de Oro masculino 2026

11. Jude Bellingham

12. Pau Cubarsí

13. Achraf Hakimi

14. Vitinha

15. Declan Rice

16. Ferrán Torres

17. Vinícius Júnior

18. Marc Cucurella

19. Joao Neves

20. Willian Pacho

21. Gabriel

22. Lautaro Martinez

23. Nuno Mendes

24. Luis Diaz

25. Marquinhos

26. Dayot Upamecano

27. Bruno Fernandes

28. Julián Quiñones

29. William Saliba

29. Sadio Mané
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