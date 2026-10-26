El exdelantero del Real Madrid y el Manchester United, Michael Owen, aparece en la alfombra roja

Este lunes se conoce el ganador del Balón de Oro 2026: la ceremonia tiene lugar en Londres, en la capital británica
El primer y divertido posado del padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, junto a Inés García
La 70ª edición de la gala del Balón de Oro se celebra este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, donde se darán a conocer los nombres de los mejores futbolistas del año. La ceremonia arranca a las 21:00 horas, en horario peninsular. La entrega del galardón más prestigioso del fútbol mundial reúne a algunas de las grandes estrellas de la temporada, con Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé entre los principales candidatos al premio masculino.
En la categoría femenina, todas las miradas estarán puestas en la sucesora de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones, en una pugna en la que parten con opciones Alexia Putellas, Patri Guijarro y Ewa Pajor. La gala también permitirá conocer el resto de las posiciones de las clasificaciones masculina y femenina, decididas por el voto de periodistas especializados. La ceremonia llega sin un favorito indiscutible en la categoría masculina y con la expectación de descubrir quiénes recogerán los premios individuales más destacados del fútbol internacional.
La gala también dará a conocer al mejor entrenador del año y a los ganadores del Trofeo Kopa, que distingue al mejor jugador joven; el Trofeo Yashin, al mejor portero; el Trofeo Gerd Müller, al máximo goleador; y el Trofeo Johan Cruyff, al mejor técnico. Además, se entregarán los premios al Club del Año y el Premio Sócrates, que reconoce la labor humanitaria y social vinculada al fútbol.
Momentos clave
Francia, el país que más ganadores del Balón de Oro ha aportado en la historia
Francia, el país que ha aportado más ganadores del Balón de Oro (con seis futbolistas distintos), por delante de Francia, en segundo lugar, con cinco. En el tercer puesto se encuentran Inglaterra, Italia y Brasil.
Los últimos ganadores del Balón de Oro
En las últimas ediciones, el Balón de Oro masculino ha distinguido a Ousmane Dembélé en 2025, Rodri en 2024, Lionel Messi en 2023 y Karim Benzema en 2022, mientras que Messi también se llevó el premio en 2021. En la categoría femenina, Aitana Bonmatí ha encadenado tres galardones consecutivos, en 2023, 2024 y 2025, después de los dos triunfos de Alexia Putellas en 2021 y 2022. En otros premios de la gala de 2025, Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa al mejor jugador joven y Gianluigi Donnarumma recibió el Trofeo Yashin al mejor portero.
La lista de cómo va el Balón de Oro masculino 2026
11. Jude Bellingham
12. Pau Cubarsí
13. Achraf Hakimi
14. Vitinha
15. Declan Rice
16. Ferrán Torres
17. Vinícius Júnior
18. Marc Cucurella
19. Joao Neves
20. Willian Pacho
21. Gabriel
22. Lautaro Martinez
23. Nuno Mendes
24. Luis Diaz
25. Marquinhos
26. Dayot Upamecano
27. Bruno Fernandes
28. Julián Quiñones
29. William Saliba
29. Sadio Mané