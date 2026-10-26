El exdelantero del Real Madrid y el Manchester United, Michael Owen, aparece en la alfombra roja

Gonzalo Barquilla 26 OCT 2026 - 18:53h.

Este lunes se conoce el ganador del Balón de Oro 2026: la ceremonia tiene lugar en Londres, en la capital británica

El primer y divertido posado del padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, junto a Inés García

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La 70ª edición de la gala del Balón de Oro se celebra este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, donde se darán a conocer los nombres de los mejores futbolistas del año. La ceremonia arranca a las 21:00 horas, en horario peninsular. La entrega del galardón más prestigioso del fútbol mundial reúne a algunas de las grandes estrellas de la temporada, con Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé entre los principales candidatos al premio masculino.

En la categoría femenina, todas las miradas estarán puestas en la sucesora de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones, en una pugna en la que parten con opciones Alexia Putellas, Patri Guijarro y Ewa Pajor. La gala también permitirá conocer el resto de las posiciones de las clasificaciones masculina y femenina, decididas por el voto de periodistas especializados. La ceremonia llega sin un favorito indiscutible en la categoría masculina y con la expectación de descubrir quiénes recogerán los premios individuales más destacados del fútbol internacional.

La gala también dará a conocer al mejor entrenador del año y a los ganadores del Trofeo Kopa, que distingue al mejor jugador joven; el Trofeo Yashin, al mejor portero; el Trofeo Gerd Müller, al máximo goleador; y el Trofeo Johan Cruyff, al mejor técnico. Además, se entregarán los premios al Club del Año y el Premio Sócrates, que reconoce la labor humanitaria y social vinculada al fútbol.