Entre los detenidos se encuentran siete menores de edad, tres jóvenes de 18 años y otro de 19, mientras que los ocho restantes aún se encuentran en proceso de investigación

Graves disturbios en Bilbao tras las protestas por un acto de Vito Quiles, que no se ha presentado: hay al menos 16 detenidos

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BilbaoBilbao amanece tras los graves disturbios y altercados protagonizados por centenares de encapuchados en el centro de la ciudad, donde levantaron barricadas, quemaron contenedores y vehículos y saquearon algunos comercios de la zona. Además, entre los episodios de tensión también se vivieron enfrentamientos con algunos vecinos que confrontaron a varios radicales. En total, 19 personas han sido detenidas, entre los cuales se encuentran siete menores de edad.

Todo comenzó como una protesta contra un acto del agitador Vito Quiles, el cual finalmente fue suspendido. Tras ello, la situación, lejos de ir a menos, siguió escalando y varios encapuchados llegaron a enfrentar también a la policía tirando piedras y otros objetos. Incluso, algunos agredieron igualmente a vecinos que les reprocharon su actitud y su violencia.

Caos en el centro de Bilbao

Durante los hechos, arrasaron con el mobiliario urbano, destrozaron locales y obligaron al despliegue persecuciones policiales por el centro de la ciudad, donde dejaron numerosos vehículos y contenedores quemados, saqueando distintos comercios.

Grupos radicales tomaron las calles, varios de ellos con una violencia desmedida: "No se les ha ocurrido otra brillante idea que quemar el coche a la gente". "Aprovechan cualquier tontería. ¿Que viene Vito Quiles? 'Nuestra primera movida'", denunciaba un vecino ante nuestras cámaras, completamente indignado.

La suspensión del acto de Vito en la Universidad de Deusto, de hecho, no evitó el descontrol posterior y, sumidos en la impotencia, varios vecinos se enfrentaron a los encapuchados intentando frenar los saqueos a comercios y contener la situación. En una secuencia, de hecho, se puede apreciar cómo algunos radicales se ensañaron con ellos, dejando a algún residente herido.

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Tras varias horas, los altercados fueron perdiendo intensidad, pero la huella del caos permanece en las calles bilbaínas.

19 detenidos por los episodios de violencia en las calles bilbaínas

Tras lo ocurrido, la Ertzaintza ha detenido a un total de 19 personas y ha investigado a otras tres por los altercados. Entre los arrestados se encuentran siete menores de edad, tres jóvenes de 18 años y otro de 19, mientras que los ocho restantes aún se encuentran en proceso de investigación. Las otras tres personas investigadas son un menor de 17 años y dos jóvenes de 22, según ha informado la propia policía vasca.

Los altercados, que han provocado numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad, se han producido, según han señalado, tras una concentración de varios miles de 'antifascistas' que protestaban frente a la Universidad de Deusto por el citado acto convocado para las siete de la tarde en el que iba a intervenir el agitador Vito Quiles, quien anunciaba media hora antes , y a través de las redes sociales, que quedaba cancelado por razones de seguridad.

Tras ello, varios cientos de radicales se desplazaron a la próxima avenida Lehendakeri Aguirre, donde se produjo el incendiado de una motocicleta de la Policía municipal, al igual que quemaron decenas de contenedores de basura que habían desplazado al centro de la calzada. Después, comenzaron a lanzar piedras contra los agentes y la comisaría de la Ertzaintza en el barrio de Deusto, dando inicio a una escalada de violencia y tensión.

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Ante lo ocurrido el lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su "profunda preocupación" por estos altercados "intolerables" e "inaceptables" protagonizados por grupos de radicales, a los que ha lanzado un contundente mensaje: "Ya basta. No los queremos en nuestro país".