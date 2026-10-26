Claudia Barraso 26 OCT 2026 - 23:26h.

La familia de Lamine Yamal fueron llegando sucesivamente a la gala del Balón de Oro para apoyar al futbolista

Balón de Oro 2026, en directo | Máxima expectación entre Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane por ganar el trofeo

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Lamine Yamal, a sus 19 años, uno de los futbolistas nominados para ganar el Balón de Oro este año, no solo por su impresionante recorrido a su corta edad, sino por ser uno de los jugadores que se ha proclamado campeón del mundo este 2026.

Su llegada a la gala era una de las más esperadas. Y como se preveía, ha bajado de la mano de su novia, la influencer Inés García. Ambos lucían un ‘total black’ que el futbolista decidió combinar con un gran detalle, una aparente flor rosa colgada de su americana.

Por su parte, la andaluza lució un vestido con unas impresionantes hombreras. Bajo la atenta mirada de todos los fotógrafos caminaron por la alfombra roja hasta llegar al photocall, donde posaron junto, muy enamorados y cariñosos.

La familia de Lamine Yamal en el Photocall

Después aparecía su familia, quienes fueron llegando poco a poco a la gala. Primero bajó del vehículo su madre, Sheila Ebana, que iba con la compañía del inigualable Keyne, vestido con un pequeño esmoquin con una pajarita que parecía no agradarle mucho cuando su padre le colocaba el accesorio para posar ante las cámaras.

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La fotografía del padre

Una vez más, su natural, pero tímida reacción ha sido la protagonista del evento. El padre de Lamine Yamal, no ha dado de qué hablar por su llegada, sino por una fotografía que ha decidido publicar antes de la gala junto a Marc Cucurella después de un partido tenso entre su hijo y el jugador del Real Madrid.

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Lamine recibe el Trofeo Kopa

El padre de Lamine, también ha querido aprovechar la oportunidad para sacarse fotos y publicarlas casi al instante con quien ha tenido la oportunidad, entre ellos Ronaldo, a quien señalaba mientras sonreía para la fotografía.

Aunque Lamine Yamal no se ha hecho con el balón de Oro, ha recibido por tercera vez el Trofeo Kopa, un premio que entrega la revista francesa France Football y que reconoce al mejor futbolista del mundo menor de 21 años.