Marina García responde a una influencer que critica que otras mujeres se muestren en ropa interior

Natalia Sette 26 OCT 2026 - 18:07h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha respondido tajante a una reflexión de una compañera de profesión

Marina García intenta retomar el deporte tras sus problemas de salud y sale mal

Compartir







Marina García ha defendido con firmeza la libertad de su cuerpo en las redes sociales. Tras responder de forma tajante a los comentarios despectivos que la tachaban de "tabla de planchar" , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a hacer uso de su altavoz público, pero esta vez para responder a la reflexión de otra influencer sobre mostrarse en ropa interior.

El conflicto se ha originado después de que una creadora de contenido publicase un vídeo cuestionando la tendencia de mostrar el proceso de vestirse en plataformas como Instagram: “¿Por qué hemos normalizado que para enseñar la ropa que llevamos puesta tengamos que empezar en bragas?”, se preguntaba la joven.

La usuaria añadía que la ropa interior pertenece al espacio íntimo y lamentaba que se convierta absolutamente todo en contenido. Lejos de quedarse callada ante estas declaraciones, la exconcursante de 'La última tentación' ha reaccionado de forma contundente compartiendo el vídeo y rebatiendo cada uno de los puntos expuestos.

PUEDE INTERESARTE Marina García hace saltar las alarmas de ruptura con Jesús Sánchez al publicar un misterioso mensaje

“¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema aquí? Yo veo un cuerpo con unas bragas y un sujetador, ¿qué ves tú exactamente?”, ha comenzado cuestionando la sevillana con indignación. La novia de Jesús Sánchez ha querido recalcar el doble rasero que aún existe en la sociedad al juzgar a los hombres frente a las mujeres.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“¿Cuántos hombres hay sin camiseta en Instagram? Seguro se ve más "normal", ¿no? Entonces, ¿tampoco deberíamos salir en bikini? Os juro que no entiendo dónde empieza lo digno en ser una mujer y dónde acaba, de verdad que no lo sé”, ha criticado sobre los prejuicios que aún siguen existiendo.

Con total sinceridad, la creadora de contenido ha rechazado los discursos que juzgan lo que hacen otras compañeras en las redes. “Estos mensajes aportan poco. Ojo, que lo dice con educación, cosa que se agradece, pero no soy fan de los mensajes de mujeres que reprimen o califican a otras por hacer algo que ellas no hacen”, ha sentenciado la joven.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Para zanjar el tema, Marina ha señalado la contradicción que suele existir tras este tipo de juicios en el mundo de las publicidades en redes sociales. “Las mismas personas que estoy segura de que si les contrata una marca de lencería estarían dispuestas a mostrarla, igual que hacemos y haríamos todas”, ha concluido.