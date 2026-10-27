Puri Ruiz 27 OCT 2026 - 07:15h.

La 'celebrity', hija del fallecido Ozzy Osbourne, vivió un duelo extremo cuando murió su padre; tanto, que tal como ella misma ha confesado, era incapaz de alimentarse

Muere la leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne a los 76 años

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Es famosa desde la adolescencia, cuando, en el año 2002, la MTV empezó a emitir el programa de telerrealidad ‘The Osbournes’. Ozzy Osbourne era por entonces toda una leyenda: había fundado en los 60 la banda de heavy metal Black Sabbath, y con esta inmersión en el ‘reality’ se hacía famoso para otras generaciones alejadas de su música. En el programa participaban dos de los hijos del matrimonio formado por Ozzy y Sharon, Kelly y Jack, aún adolescentes (Aimée, la mayor, desistió de formar parte del formato). Kelly saltaba así a la fama y, con ella, comenzaban las críticas en torno a su imagen y que se repiten ahora, tras una transformación radical en su aspecto debido, precisamente, al dolor que le ha causado la muerte de su padre.

Un duelo devastador que le impedía comer

En julio de 2025, Ozzy Osbourne moría a los 76 años. Kelly, devastada, confesó en su cuenta de Instagram: “Me siento infeliz. Estoy muy triste. He perdido al mejor amigo que he tenido jamás”. Aquel duelo la sumió, tal como explicó su madre en una entrevista, en una tristeza tal que no podía probar bocado: “Ella perdió a su padre, no puede comer ahora mismo”. “Comer me hacía vomitar”, explicaba recientemente a ‘The Sun’. Su pérdida de peso fue objeto de todo tipo de críticas, que iban desde las que la acusaban de abusar del Ozempic hasta quienes pensaban que sufría alguna enfermedad. Con cada aparición pública arreciaban los comentarios: tras los recibidos al acudir a los BRIT Awards, respondió tajante: "Estoy pasando el peor momento de mi vida".

En alguna de las últimas 'red carpets', como la de los Grammy de este año, Osbourne llegó a usar peluca para disimular el aspecto de su rostro. Pero al comenzar a verse en todas esas imágenes, se asustó y pensó en que tenía que solucionar su problema. Sobre todo por el pequeño Sidney, de 3 años, nacido de la relación con su ya ex, Sid Wilson: “No quería que mi hijo me viera así”. Kelly, que insiste en que no padece ningún trastorno alimentario, comentaba en el mencionado tabloide británico que llegó a visitar la tumba de su padre para pedirle ayuda. Le llevó una vela blanca y un mensaje escrito: “Por favor, ayúdame”.

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Al día siguiente, cuenta, su madre apareció en un Mercedes negro. Con ella iba un hombre que vestía una chaqueta de color mostaza. Fue así como Chris Miller, un terapeuta y asesor personal, entró en su vida. La hija de Ozzy Osbourne reconoce que este profesional le ha salvado la vida, y asegura haber recuperado ya 14 kilos. De hecho, en las imágenes más recientes se aprecia el cambio.

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Objeto de críticas desde que era adolescente

Pero volvamos a la época de ‘The Osbournes’. En aquella época, Kelly tenía una figura curvilínea, muy diferente de la actual, y un característico pelo de color malva. Y también entonces recibió críticas debido a su peso. A causa de estas ha hecho de todo, desde dietas hasta una cirugía de manga gástrica, allá por 2018, con la que perdió 39 kilos. En una entrevista reciente concedida a ‘People’ se quejaba amargamente de ello: “He sido un desastre, irrespetuosa con la gente, horrible, pero he recibido más críticas por estar gorda que por cualquier otra cosa”, confesaba, y añadía que cualquier comentario vertido sobre ella incluía una mención a su peso.

Durante su embarazo, en 2022, tomó una decisión drástica. Kelly, que cumple ahora 42 años, tenía entonces 38. Tal como explicaba en ‘People’, ganó 40 kilos. Había recibido tantas criticas sobre su aspecto físico que reconoce que se escondió durante toda la gestación. "Vi lo que le hicieron a Jessica Simpson y me pareció repugnante".