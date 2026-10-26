Claudia Barraso 26 OCT 2026 - 17:44h.

La pequeña de tan solo un año desapareció hace 20 días en Caravaca de la Cruz, en Murcia

La Policía y la Guardia Civil localizan a Radia, una menor de 16 años desaparecida en Calpe desde hace más de un año

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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha informado a través de redes sociales de la desaparición de una niña pequeña, Sofía Cataleea. V., en Caravaca de la Cruz, en Murcia.

El centro ha compartido una imagen suya para solicitar la colaboración ciudadana, además de su descripción, donde no especifican las circunstancias en las que desapareció.

La última vez que se la vio fue el pasado cinco de octubre en 2026. Hace más de 20 días que no s tiene noticia de la pequeña. La menor mide 85 centímetros, tiene los ojos azules, el pelo rubio, largo y ondulado y tiene un año.

Piden la colaboración ciudadana para encontrar a la menor

Desde el Centro han compartido la imagen y la descripción con el fin de ayudar a las autoridades a encontrar a la menor desaparecida, de la cual no se tiene más información y si podría encontrarse con algún familiar.