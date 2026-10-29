El espectáculo de ilusionismo con 3 récords Guinness llega por primera vez a España

telecinco.es 29 OCT 2026 - 12:31h.

Del 21 de noviembre al 10 de enero, el dúo de ilusionistas con 3 récords Guinness presenta por primera vez en España su espectáculo de gran formato en el Umusic Hotel Teatro Albéniz.

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Hay algo único y sobrenatural en la forma en la que toda una sala contiene la respiración al mismo tiempo. Ese silencio, esa tensión, esas miradas clavadas en el escenario, ese “¿pero cómo han hecho eso?” que se escapa sin querer. Ahora imagina vivir estas sensaciones rodeado de tus amigos o en familia, en un teatro de Madrid, delante de dos de los ilusionistas más aplaudidos del planeta...¡Bienvenido a ILLUSION SHOW, el espectáculo internacional más esperado de la temporada!

Henry & Klauss han llenado teatros en medio mundo, pero nunca habían pisado un escenario español con una producción de este tamaño. Desde el 21 de noviembre y hasta el 10 de enero, el Umusic Hotel Teatro Albéniz acogerá un espectáculo inédito, que nunca antes han visto sus paredes, con grandes ilusiones, efectos sorprendentes, tecnología y música en directo. 8 semanas ÚNICAS e improrrogables de puro ilusionismo.

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Henry & Klauss: el dúo que ofrece un espectáculo de ilusionismo internacional para toda la familia

Cuando un espectáculo llega con tres récords Guinness bajo el brazo, algo extraordinario se avecina. Pero Henry & Klauss tienen mucha más historia que contar: Forbes los incluyó entre los 10 ilusionistas que están redefiniendo la magia, pasaron por America’s Got Talent (NBC), cuentan con un especial propio en Disney+ y acumulan más de 17 años de carrera y presentaciones en más de 15 países. Más de 2,5 millones de espectadores ya los han visto en directo, de Hollywood a Shanghái, pasando por Brasil, México y Portugal.

Y ahora, todo ese recorrido aterriza en Madrid. ILLUSION SHOW combina ilusiones que no has visto antes NUNCA, con una puesta en escena cuidadísima y una exquisita música en directo. El cóctel perfecto para ofrecer una experiencia que despertará todos tus sentidos y te atrapará desde el primer hasta el último minuto.

Este espectáculo de ilusionismo, ya es un ícono mundial, y se presenta en Madrid, en castellano. Está recomendado para todos los públicos a partir de 4 años: un show de esos que sientan en la misma fila a niños, padres y abuelos. Para ver de qué va, basta con pasarse por las redes de @henryeklauss.

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Una única oportunidad, sólo 8 semanas en Madrid y una cuenta atrás para vivirlo en directo

Ver un vídeo es una cosa. Estar en la sala es otra muy distinta. Lo que ocurre en directo, con la música sonando y el escenario transformándose ante tus ojos, no cabe en una pantalla. ILLUSION SHOW es una de esas experiencias que se entienden de verdad cuando se viven, y que luego se comentan durante días.

El tiempo corre: Henry & Klauss estarán en Madrid sólo del 21 de noviembre al 10 de enero de 2026 y puedes comprar las entradas en El Corte Inglés, pero date prisa porque ya se van agotando. Ahí, podrás consultar las fechas y los horarios aún disponibles.

Un último consejo: las puertas abren 45 minutos antes y, una vez comenzado el espectáculo, no se garantiza el acceso a los asientos, así que conviene llegar con tiempo.

Consultar fechas y horarios en El Corte Inglés

Qué saber antes de comprar entradas para ILLUSION SHOW

Espectáculo : ILLUSION SHOW, de Henry & Klauss

: ILLUSION SHOW, de Henry & Klauss Fechas : del 21 de noviembre al 10 de enero de 2027

: del 21 de noviembre al 10 de enero de 2027 Lugar : Umusic Hotel Teatro Albéniz, Madrid

: Umusic Hotel Teatro Albéniz, Madrid Duración : 1h y 20 minutos

: 1h y 20 minutos Edad recomendada: a partir de 4 años (menores de 16 con adulto responsable)

a partir de 4 años (menores de 16 con adulto responsable) Idioma: castellano

Un plan diferente en Madrid para disfrutar de la magia en familia o con amigos

Si estás buscando planes originales en Madrid para las próximas semanas, ILLUSION SHOW es una oportunidad para cambiar el cine, las compras o las escapadas habituales por una experiencia que promete dejarte con la boca abierta. Tanto si quieres sorprender a los más pequeños de la casa como si buscas un plan diferente en pareja o con amigos, Henry & Klauss proponen 1h y 20 minutos de emoción, entretenimiento y grandes ilusiones.

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Eso sí, recuerda que ILLUSION SHOW estará en Madrid por tiempo limitado, del 21 de noviembre al 10 de enero. Consulta las funciones disponibles en El Corte Inglés, elige tus asientos y prepárate para descubrir que, a veces, lo imposible puede ocurrir delante de tus propios ojos.

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