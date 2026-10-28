"No tiene ningún daño físico, pero emocionalmente está muy afectada", cuenta Carmen García, trabajadora de la Cruz Roja

La emoción de Amalia Montealegre, víctima de Adamuz, tras el accidente de Urda: "No quiero imaginar lo que están pasando"

Compartir







Carmen, una de las pasajeras de la tragedia ferroviaria de Urda, Toledo, también fue una de las víctimas del accidente de Adamuz el pasado enero. Por suerte, ha salido ilesa en las dos ocasiones, pero está muy afectada psicológicamente y no ha podido atender a las cámaras.

Así lo ha contado Carmen García, una de las trabajadoras de la Cruz Roja presente en el lugar del accidente, en el programa ‘En Boca de Todos’ de Cuatro. “Está muy afectada y no ha querido intervenir por lo que está sucediendo. No tiene daño físico, pero emocionalmente está muy afectada”, ha dicho la trabajadora.

PUEDE INTERESARTE Los pasajeros desaparecidos tras el accidente ferroviario en Urda: sus familias piden ayuda para localizarlos

“Aquí hay gente que se mueve a diario en el tren, hemos encontrado casos muy concretos”, añade la trabajadora. “Nos estamos encontrando de todo porque son momentos tan difíciles que cada persona lo gestiona a su manera. Hay gente con la mirada perdida, gente muy generosa que está preocupada por alguien que iba en el asiento de al lado y no lo ve en el pabellón. Hay gente que está muy triste y enfadada”, señala la trabajadora.

Víctimas de Adamuz, ante el accidente de Urda

Es inevitable no recordar la tragedia ferroviaria de Adamuz, el pasado 18 de enero, en la que murieron 46 personas. También sobrevivió a ese accidente Amalia Montealegre. "Hace menos de un año que pasó lo mismo y no se ha solucionado nada, ha vuelto a pasar", lamenta emocionada esta joven.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ver los vagones destrozados es para ella volver al 18 de enero. "No tengo palabras. Es horroroso lo que estamos viendo y lo que nos está removiendo otra vez", comparte Javier Pacios, familiar de una víctima de Adamuz.

"Pienso en la gente que haya podido estar pasando lo que pasé yo ese día y de verdad que no puedo. No quiero pensar en lo que tienen que estar pasando esa gente ahí dentro", confiesa la joven.