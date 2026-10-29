Lorena Romera 29 OCT 2026 - 09:00h.

La influencer responde tras la defensa de Mario González a Javi Redondo por lo que ocurrió en 'La isla de las tentaciones'

Claudia Martínez estalla tras los mensajes sobre el hijo de Mario González y cuenta la verdad: "Ya está bien"

Compartir







La historia de Claudia Martínez, Mario González y Javi Redondo es una de las más recordadas por los seguidores de 'La isla de las tentaciones'. Durante la experiencia, Mario se convirtió en el gran apoyo del jugador de pádel, forjando una estrecha amistad entre ambos. Sin embargo, tras salir del reality, el madrileño y la catalana iniciaron una relación sentimental que, a día de hoy, les ha convertido en padres. Ahora, cuatro años después de aquella edición, Mario ha salido en defensa de Javi al hablar con Claudia sobre lo que ocurrió entre ellos.

Todo ha ocurrido en un directo emitido en redes sociales. Aunque en tono de broma, sacando a relucir su característico sentido del humor, Mario ha comenzado la conversación explicando que como Claudia "era la estrella del programa, no se juntaba con el resto de la playa". Un comentario que ella no ha tardado en reprochar: "¿Yo? No es verdad. Yo no estaba en un buen momento mentalmente, creo que se pudo ver luego".

Ha sido justo en ese instante cuando él ha roto una lanza a favor del que fuera su amigo, dejando entrever que no estaría del todo de acuerdo con la conducta de Claudia en ese momento: "Yo creo que sí, al final estabas con un chaval que...". Pero la influencer ha cortado en seco a su chico: "Bueno, que no... Luego bien que me dices: ‘no invoques a los muertos’. Los invocas tú, tío". Tras esto, y volviendo a tirar de ironía, ha puntualizado: "Pero no está muerto", a lo que ella ha zanjado: "es una forma de hablar".

Canal de Whatsapp de Telecinco

En medio de este rifirrafe, un seguidor les ha preguntado por esa primera vez que se vieron. Pero la que fuera tronista de 'MyHyV' poco ha podido comentar, ya que asegura que no se acuerda, que sabe que "fue en el aeropuerto", pero que estaba "nerviosa" de poner rumbo a República Dominicana. "Estaba tan enamorada de su ex… Era el amor de su vida", ha bromeado el madrileño.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un intercambio de bromas y reproches que demuestra que, aunque han pasado cuatro años y su historia de amor está más que consolidada, el recuerdo de su paso por 'La isla de las tentaciones' y la sombra de Javi Redondo siguen saliendo a la luz cuando menos se lo esperan.