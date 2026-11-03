¿Cuánto dinero se te escapa cada año por usar la tarjeta equivocada?

telecinco.es 03 NOV 2026 - 12:53h.

Descubre qué tarjetas devuelven más dinero o puntos por tus compras. Guía completa con opciones gratuitas, de viaje y cuentas premium

Compartir







Seguro que no lo has calculado, pero pagar con una tarjeta u otra no es lo mismo. El café de la mañana, el súper del sábado, la gasolina o el billete para ver a la familia cuestan igual, pero según con qué pagues, pueden dejarte puntos, millas, cashback, descuentos o ventajas que se quedan por el camino si usas una tarjeta sin gracia.

Ahora mismo hay muchísimo donde elegir. Unas son gratis y otras te cobran una cuota mensual o anual, pero te devuelven bastante más de lo que pagas, siempre que encajen con tu forma de vivir. Si viajas a menudo, lo tuyo son las millas y las salas VIP. Si prefieres ver el dinero de vuelta sin pensar demasiado, el cashback es más práctico. Y si te gusta invertir, hay tarjetas que lo hacen por ti con cada pago.

Hemos revisado 10 tarjetas y planes disponibles en España, con sus cuotas, sus recompensas y lo mejor de cada uno. Míralas con calma y quédate con la que se parezca más a ti.

Iberia Cards Icon: acumula Avios también con tus compras habituales

Cuota: 9,90€ al mes (118,80€ al año).

Esta tarjeta convierte tus pagos en Avios. Ganas 1 por cada euro en billetes de Iberia comprados en su web y en compras en divisas distintas al euro, 1 por cada 2€ en viajes y partners, y 1 por cada 3€ en el resto.

Incluye acceso a Iberia Club Plata , con beneficios como embarque prioritario, selección de asiento y facturación en mostradores Business, conforme a las condiciones vigentes del programa.

, con beneficios como embarque prioritario, selección de asiento y facturación en mostradores Business, conforme a las condiciones vigentes del programa. Bono anual del 10 % de descuento en una compra de billetes en iberia.com, conforme a las condiciones aplicables.

en una compra de billetes en iberia.com, conforme a las condiciones aplicables. 0% de comisión de Iberia Cards por cambio de divisa en compras hasta 500 €/mes y 6.000 €/año .

de Iberia Cards por cambio de divisa en compras hasta . Seguro de accidentes de hasta 751.300€ y asistencia en viaje de hasta 9.000€.

Consigue la Iberia Cards Icon aquí

Revolut Metal: para quien viaja y además quiere suscripciones gratis

Cuota: 15,99€ al mes (191,88€ al año).

Su tarjeta de acero es lo primero que llama la atención, pero lo bueno viene después. Cambias divisas sin límite, ahorras un 40% en transferencias internacionales y retiras hasta 800€ al mes en cajeros sin comisión. Cuando te vas fuera, tienes 3 GB de eSIM, y descuento en más de 1.000 salas VIP.

Cada 2€ gastados suman 1 RevPoint, que puedes cambiar por millas, hoteles o datos. Y como extra, un paquete de suscripciones valorado por Revolut en hasta 4.500€ al año: ChatGPT GO por 12 meses, Uber One, NordVPN, Duolingo, ClassPass y más. Aplican T&C's de las colaboraciones.

Disclaimers:

Sin comisiones de retirada dentro de los límites del plan. Terceros proveedores pueden cobrar comisiones en cajeros. Sujeto a T&Cs. Se aplican comisiones de cambio, comisiones de remesa, límites de uso razonable y T&Cs. Sin comisiones de retirada dentro de los límites del plan. Terceros proveedores pueden cobrar comisiones en cajeros. Sujeto a T&Cs. Se aplican los T&Cs de eSIM, y salas VIP. 18+ años. Sujeto a los T&Cs de RevPoints. Los RevPoints que obtengas dependen de tu plan. Algunas transacciones no aplican.

Consigue la Revolut Metal aquí

Trade Republic: tus compras se convierten en inversión

Cuota: sin cuota mensual por la tarjeta.

La idea es simple: pagas como siempre y una parte va a tu cartera. Recibes un 1% de Saveback en cada pago, y con la función Round Up se redondea cada compra e invierte la diferencia. Son cantidades pequeñas que crecen sin que lo notes.

Los clientes nuevos reciben un 3,04% TAE sobre su efectivo hasta 50.000€, y las retiradas en cajeros de todo el mundo son gratis desde 100€. Pero superar ese límite no significa dejar de recibir intereses: el saldo que exceda los 50.000 euros también se remunera al tipo base del BCE, actualmente del 2,53 % TAE.

Puedes invertir desde 1€ en acciones, fondos, ETFs, renta fija o cripto. Recuerda que toda inversión tiene riesgo y puedes perder dinero.

Consigue la Trade Republic aquí

N26 Metal: una cuenta premium con un toque viajero

Cuota: 16,90 € al mes (202,80 € al año), o unos 162 € con pago anual único.

N26 Metal incluye una Mastercard de acero inoxidable disponible en tres acabados. Su cuenta de ahorro ofrece un 1,30 % TAE, mientras que el Fondo Monetario Flexible alcanza hasta un 2,56 % TAE, aunque con riesgo para el capital. También permite invertir desde 1 € en acciones, ETFs, ETCs y criptomonedas, con 10 operaciones gratuitas al mes en acciones, ETFs y ETCs.

Seguro de viaje, cobertura del móvil y protección de compras con Allianz Assistance, sujetos a condiciones.

Acceso a más de 1.300 salas VIP mediante DragonPass, con la primera visita anual gratuita.

1 % de cashback en transacciones en divisas distintas al euro.

8 retiradas al mes sin comisión en cajeros de la eurozona; las siguientes cuestan 2 €.

Consigue la N26 Metal aquí

bunq Elite: pensada para quien vive con la maleta a mano

Cuota: 18,99€ al mes (227,88€ al año).

Lleva un seguro de viaje internacional que cubre asistencia médica, equipaje y coche de alquiler, y que puede proteger también a tu familia. Incluye 8 GB de eSIM al año en cuatro paquetes de 2 GB que activas desde la app.

Pagar en otras monedas sale rentable: aplica el cambio de Mastercard con un 0,5% de recargo y tienes diez cambios de divisa gratis al mes. Además, hasta 25 tarjetas digitales y 3 físicas para separar gastos y suscripciones, y un interés de hasta el 3,01% anual que cobras semana a semana.

Consigue la bunq Elite aquí

Crypto.com LevelUp Plus: devoluciones en criptomonedas

Cuota: 3,99€ al mes (47,88€ al año), con 30 días gratis.

Es la más económica de las de pago y va dirigida a quien ya mueve cripto. Su tarjeta Ruby te devuelve el 2% en criptomonedas y no cobra comisión de cambio al pagar en otras divisas, dentro de sus condiciones.

También tiene trading sin comisiones hasta 20.000 USD mensuales y un interés de hasta el 4,5% anual sobre los primeros 10.000 USD, sin bloqueos. Y si traes tu cartera de acciones, hay una bonificación del 1,25%, hasta 2.500 USD.

Consigue la Crypto.com LevelUp Plus aquí

Vivid Prime: cashback alto y tu dinero ordenado

Cuota: 9,90€ al mes (118,80€ al año), con el primer mes gratis.

Su mejor baza es el cashback de hasta el 4%, con un límite de 100€ al mes. Tu ahorro rinde un 3% los dos primeros meses y después hasta un 2%, con intereses cada día hábil y disponibilidad total.

Hasta 15 pockets con IBAN para organizar tus gastos.

para organizar tus gastos. Transferencias SEPA gratis, ilimitadas e instantáneas.

Retiradas de hasta 1.000€ sin comisión y pagos en más de 150 monedas, pasado el límite, un 3%.

Según Vivid, el ahorro potencial puede llegar a 140€ al mes, según tu uso.

Consigue la Vivid Prime aquí

American Express Gold: puntos que no caducan y viajes más cómodos

Cuota: 16€ al mes (192€ al año).

Con Membership Rewards acumulas puntos que no caducan: 1 por cada 2€, hasta 2 por euro en la agencia de viajes de Amex y 1 por cada 5€ en supermercados en España. Los usas para pagar compras, canjear tarjetas regalo o pasarlos a aerolíneas, hoteles y coches de alquiler. En los diez primeros meses, puedes sumar hasta 20.000 puntos extra según tu gasto.

Incluye 2 accesos anuales a salas Priority Pass, ventajas en Hotel Collection, 10% en Hertz y un abono de 100€ para hoteles al renovar. Los seguros cubren accidentes de viaje de hasta 600.000€, asistencia médica de hasta 9.000€ y retrasos, y tus compras tienen protección contra roturas durante 90 días. Hasta dos tarjetas adicionales gratis.

Consigue la American Express Gold aquí

Klarna Max: cashback, salas VIP ilimitadas y suscripciones premium

Cuota: 44,99 € al mes, equivalentes a 539,88 € al año.

Consigues un 1,5 % de cashback en compras elegibles, canjeable por dinero o puntos de viaje y hotel, y hasta cuatro veces más en comercios seleccionados. Además, ofrece un 2,70 % TAE en ahorro, sujeto a condiciones.

Para viajar, incluye acceso ilimitado a salas VIP de aeropuertos, seguros de viaje, protección para coches de alquiler y cancelación por cualquier motivo, según las coberturas contratadas.

También incorpora 16 suscripciones premium, valoradas por Klarna en hasta 2.040 € anuales, con recompensas abonadas mensualmente.

Consigue la Klarna Max aquí

WiZink MaX Dia: ahorro en el súper y cero cuotas

Cuota: 0€ de emisión y mantenimiento.

Si compras en Dia, te devuelve un 3% en tiendas y en Dia.es (hasta 5€ al mes) y un 1% en otros comercios (hasta 3€ más). En total, hasta 8€ al mes: 96€ al año en el Monedero Dia sin pagar cuota.

También trae un seguro de protección diaria, una línea de crédito de hasta 6.000€ según aprobación y se contrata sin cambiar de banco.

Consigue la WiZink MaX Dia aquí

Mira cómo gastas tú y elige

Si eres fiel a una aerolínea, Iberia Cards Icon te da millas y ventajas. American Express Gold y Revolut Metal mezclan puntos, viajes y seguros. N26 Metal y bunq Elite ofrecen una banca premium muy completa. Vivid Prime y WiZink MaX Dia apuestan por devolverte dinero. Trade Republic lo invierte y Crypto.com LevelUp Plus lo transforma en criptomonedas.

Antes de decidir, calcula cuánto gastas al mes, qué ventajas vas a usar de verdad y cuánto cuesta mantener la tarjeta y compáralo con su cuota anual. Revisa siempre las condiciones, límites, intereses, promociones y exclusiones vigentes directamente con cada entidad financiera.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.