Equipo Outdoor 01 NOV 2026 - 10:45h.

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Adara Molinero lo tenía todo preparado para una noche de Halloween terrorífica, pero en el último momento la influencer tuvo que cancelar por completo sus planes por un contratiempo.

La ganadora de 'GH VIP' compartía en sus redes sociales una frase acompañada de una imagen en la que explicaba que, pese a que su puerta estaba preparada para abrirse al "truco o trato", los baches del embarazo iban a impedírselo.

Con su característico sentido del humor, la madrileña explicaba que los vómitos por su segundo embarazo se habían vuelto cada vez mayores y que ya "no hacía falta ni que se disfrazase".

La influencer madrileña lleva semanas compartiendo en redes sociales el malestar que sufre por las náuseas y los vómitos que apenas le permiten hacer vida normal, un malestar que ha terminado por aguarle las fiestas de la temporada.

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Adara y Vicente ya esperan a su primer bebé en común

Pese a los contratiempos, Adara se encuentra en un momento de inmensa felicidad junto a su pareja, el futbolista Vicente Romero, con quien inició una relación en el verano de 2025.

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Para Adara y Vicente lograr este embarazo no ha sido un camino fácil, ya que la pareja tuvo que someterse a un complejo proceso de fecundación in vitro (FIV).

Tras enfrentarse a un inicio adverso por incompatibilidades en unas pruebas médicas iniciales, la perseverancia tuvo su recompensa en julio de 2026, cuando Adara compartió entusiasmada con sus seguidores que habían logrado sacar adelante seis embriones viables en el laboratorio.

El pasado 16 de octubre de 2026, la pareja anunció oficialmente que esperaban su primer hijo en común (el segundo para la televisiva, que ya es madre de Martín) calificándolo como "el milagro de la vida" tras meses de visitas a clínicas, incertidumbre y muchas lágrimas.

A pesar de que el proceso gestacional le está resultando tan adverso que Adara ya ha manifestado tajantemente su decisión de "cerrar la fábrica" y no volver a tener más hijos en el futuro, la ilusión de ambos permanece intacta mientras esperan la llegada de su ansiado bebé.