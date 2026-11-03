Lorena Romera 03 NOV 2026 - 10:36h.

El jugador del Sevilla y la influencer dedican su último adiós al delantero del CD Tenerife

Muere el futbolista Jesús de Miguel tras sufrir una parada en el choque contra el portero del Andorra

Compartir







El fútbol español ha amanecido consternado tras conocer el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife. La noticia ha conmocionado a compañeros y rostros conocidos, entre ellos a Estela Grande, pareja del futbolista Juan Iglesias, quien ha llorado la pérdida en sus redes sociales. El jugador ha fallecido este martes, 3 de noviembre, a las 8:00 horas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanecía ingresado en la UCI tras sufrir una parada cardiorrespiratoria por un brutal choque contra el portero del Andorra.

Un choque brutal en los últimos minutos del partido

El fatal incidente ocurrió durante los minutos de descuento del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra. En una jugada que resultó ser de extrema dureza, Jesús de Miguel sufrió un fuerte golpe tras chocar contra el guardameta rival, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria en pleno terreno de juego.

PUEDE INTERESARTE Las reacciones del mundo del deporte tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel

El partido tuvo que ser suspendido de inmediato con 2-2 en el marcador mientras los servicios sanitarios atendían al futbolista, que fue trasladado de urgencia a la UCI. Ha sido el propio club chicharrero quien hace escasas horas ha emitido un desolador comunicado para confirmar el fallecimiento de su jugador:

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace".

PUEDE INTERESARTE El avión estrellado en Palm Beach que deja nueve muertos atravesó un frente de tormentas y como consecuencia acumulaba hielo en las alas

Canal de Whatsapp de Telecinco

Juan Iglesias y Estela Grande, unidos en el luto

Las muestras de dolor en el mundo del deporte y del entretenimiento no se han hecho esperar. Juan Iglesias, jugador del Sevilla FC, ha sido uno de los primeros en reaccionar a la trágica pérdida de su compañero de profesión. El futbolista ha compartido en sus stories de Instagram el comunicado oficial emitido por el CD Tenerife junto al emoticono de dos manos unidas en señal de oración y un crespón negro en señal de duelo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Poco después, ha sido su pareja, Estela Grande, quien se ha sumado al profundo dolor de su novio y del deporte nacional resubiendo la misma publicación y dedicando unas desoladoras palabras a los allegados del delantero: "Hoy pretendía volver a mi contenido habitual, pero la vida no da tregua. Un día más, el corazón roto. Un abrazo infinito para su mujer y familia. Dejas el mundo del fútbol roto".