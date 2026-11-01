Equipo Outdoor 01 NOV 2026 - 11:00h.

La pareja ha vivido una de las mejores experiencias de su vida realizando un safari por Tanzania

Sofía Suescun sufre un delicado episodio de salud durante su viaje a Tanzania: "Pensaba que me moría"

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez han vivido una experiencia inolvidable visitando un safari en Tanzania. La ganadora de ‘Supervivientes’ ha compartido por redes sociales que este viaje formaba parte de su lista de cosas pendientes de hacer antes de morir, por lo que ha decidido cumplir su sueño de la mano de su pareja.

Los influencers han decidido emprender su viaje de la mano de un grupo de desconocidos, con los que al final han forjado una amistad especial que ya esperan que les acompañe toda la vida. El recorrido ha consistido en realizar un safari por Tanzania y después poner rumbo a Zanzíbar, recorriendo sus espectaculares playas de arena blanca y aguas cristalinas.

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Paseos por África, lanchas de agua, baños en el mar, frutas tropicales y animales en su hábitat natural han sido algunas de las aventuras que los enamorados han vivido en este mágico viaje. La pareja ha podido observar de cerca hipopótamos, elefantes, leones, cebras e incluso han tenido un encuentro divertido con un babuino que les ha intentado robar sus provisiones de agua.

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Kiko Jiménez también ha compartido en redes sociales lo que ha supuesto este viaje para él. En una publicación de Instagram, el exconcursante de ‘GH VIP’ se ha abierto con sus seguidores: "No sé cómo explicarlo, pero hay viajes que te cambian algo por dentro. Y creo que África ha sido uno de esos viajes para mí. Hay algo en ver a los animales en libertad que te hace ver la vida de otra manera".

"De repente, se te olvidan las prisas, el móvil y todas esas cosas que parecían tan importantes. Y recuerdas lo poco que necesitas para sentirte realmente feliz. Creo que necesitaba vivir algo así sin saber cuánto lo necesitaba. Me llevo miles de fotos, pero sé que lo mejor de este viaje no se puede enseñar. Qué suerte estar vivos y poder vivir cosas que nos recuerden lo bonito que es estar aquí", ha concluido.

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Pese al susto de salud que ha tenido la creadora de contenido que le ha hecho pasar unos días complicados, y que se pudo solucionar gracias a que el dueño de la compañía con la que fueron es médico, los exparticipantes han podido desconectar disfrutando de los impresionantes paisajes de áfrica. La novia de Kiko Jiménez ha resumido el inolvidable viaje con una reflexión en sus redes sociales: “Son imágenes que guardaré por siempre en la retina de mis ojos”.