Candela Hornero Madrid, 02 NOV 2026 - 14:13h.

La pareja ha compartido el momento a través de un vídeo en redes sociales: mientras Alex Roca tenía la ilusión de que fuera niño, Mari Carme Maza prefería que fuera niña

El deportista Álex Roca y su pareja, Mari Carme, anuncian que van a ser padres por primera vez: "La aventura más bonita de nuestras vidas"

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El atleta Alex Roca, conocido por superar grandes retos a pesar de convivir con una parálisis cerebral y su pareja, Mari Carme Maza, han compartido una nueva y emocionante noticia sobre el bebé que esperan. Después de anunciar el pasado mes de octubre que iban a convertirse en padres, la pareja ha desvelado ahora el sexo de su primer hijo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

Han apostado por la sencillez y la intimidad para un momento tan especial. Lejos de organizar una gran celebración, ambos han querido descubrirlo primero a solas, en un ambiente tranquilo y sin grandes preparativos.

"Nosotros decidimos no hacer una gran fiesta ni organizar un gender reveal rodeados de familiares y amigos. Y no porque creamos que una forma de hacerlo sea mejor que otra. Al contrario, pensamos que cada familia tiene su manera de vivir las cosas y que todas son igual de bonitas si se hacen desde el corazón", ha explicado Roca en un post compartido con su mujer.

La pareja ha contado durante la visita a la clínica para realizarse una ecografía, les pidieron que les preparasen un globo para descubrir juntos si esperaban un niño o una niña. "Sin grandes preparativos, sin nada extraordinario. Solo nosotros dos, un globo y una ilusión enorme".

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El esperado momento

En las imágenes, Mari Carme sostiene el globo mientras Alex Roca se encarga de explotarlo. La incógnita queda resuelta cuando una lluvia de confeti azul confirma el sexo. "Vamos a ser papás de un niño", anuncian con entusiasmo.

La reacción de ambos fundidos en un abrazo refleja la emoción del momento, especialmente la del atleta, que lo celebra con un gesto de victoria. "Yo tenía la ilusión de que fuera un niño y MCarme tenía la ilusión de que fuera una niña (he ganado jajaja). Pero los dos coincidíamos en lo más importante: que viniera sano y que pudiéramos disfrutar de esta nueva etapa juntos", ha escrito.

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"Te queremos muchísimo y todavía no te hemos conocido"

Además, Alex Roca ha querido compartir una reflexión sobre la forma en la que han vivido esta noticia. "Hay momentos en la vida que, sin hacer demasiado ruido, se convierten en recuerdos que sabes que te acompañarán para siempre. Y descubrir el sexo de nuestro bebé ha sido uno de ellos", ha expresado.

El deportista también ha explicado que, después de vivirlo juntos, llegó el momento de compartir la noticia con sus seres queridos. "También forman parte de esta historia tan bonita que estamos viviendo", ha contado.

La llegada del pequeño ya despierta algunas bromas e ilusiones en casa. "¡Parece que en casa tendremos un nuevo futbolista! Aunque, si algún día decide que el fútbol no es lo suyo, estaremos igual de felices", ha escrito.

Sin embargo, Alex Roca y Mari Carme Maza tienen claro que lo más importante es acompañar a su hijo en el camino que él decida. "Porque por encima de cualquier ilusión que podamos tener nosotros, lo que más deseamos es que nuestro pequeño crezca sintiéndose libre de ser quien quiera ser, querido y acompañado en cada paso de su vida. Te queremos muchísimo, pequeño. Y todavía no te hemos conocido".