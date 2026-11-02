Álvaro Aznar, instructor de los maquinistas fallecidos en el accidente, habló con ellos sobre qué incidencia les tocaría en el día

Los forenses ya han identificado a 66 de los 69 fallecidos del accidente de Urda, Toledo

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Las autoridades continúan investigando el trágico accidente de trenes ocurrido en Urda que se ha saldado, hasta el momento, con 69 fallecidos. La Guardia Civil mantiene a primera hora de este lunes el dispositivo desplegado para tratar de localizar restos biológicos entre los vagones de los trenes siniestrados el pasado miércoles, una vez que se han retirado los del tren AVE que permanecía en las vías.

Además, se mantiene la protección del perímetro ordenado por la jueza que instruye la investigación para evitar que terceras personas accedan a la zona del siniestro.

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"A ver qué nos toca hoy"

Álvaro Aznar, instructor de los maquinistas fallecidos en el accidente, ha narrado a El Español cuál fue la última conversación que mantuvo con ellos antes del trágico suceso.

Según el citado medio, entre los maquinistas existe una expresión destinada a vaticinar qué tipo de percance sufrirán durante su jornada laboral, denominada 'la ruleta de los trenes', que puede ir desde fallos en el sistema LZB hasta averías o descarrilamientos.

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Aznar asegura que el pasado miércoles preguntó a los maquinistas si ya habían 'jugado' a la ruleta. Antonio Acedo bromeó sobre qué le depararía el día: "A ver qué nos toca hoy en la ruleta rusa, a ver cuándo llegamos", respondió, sin saber que esa sería la última conversación que mantendría con su instructor.

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Adif pidió al maquinista del AVE que reanudara "con marcha normal"

Un trabajador del centro de control de Adif en Atocha pidió al maquinista del AVE 20280 "reanudar la marcha, al amparo del BSL -Bloqueo de Señalización Lateral- con marcha normal", minutos antes de embestir este miércoles al Iryo 6087 en Urda (Toledo), según los audios a los que ha tenido acceso EFE.

En esas grabaciones, el trabajador del centro de control le pide al maquinista del AVE, a las 8.36 horas, que desconecte y vuelva a conectar el sistema de seguridad LZB que minutos antes había caído. Tras ello, solicita al maquinista que retome la circulación "con marcha normal", todo ello mientras el maquinista repetía las órdenes que recibía para confirmar que ha tomado la información.