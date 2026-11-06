Capítulo 2: Prepara tus radiadores para disfrutar del máximo confort en casa

telecinco.es 06 NOV 2026 - 09:00h.

En el capítulo 2 descubrimos por qué es importante tener a punto la instalación de calefacción para disfrutar del máximo confort cuando bajen las temperaturas

Capítulo 1: El error de secar la ropa en los radiadores que encarece tu factura

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Cuando llega el buen tiempo, la calefacción descansa hasta la próxima temporada. Pero antes de encenderla de nuevo tienes que hacer una puesta a punto para cuando vuelvan a bajar las temperaturas. ¿Cómo? Purgándolos. Es un proceso muy sencillo que permite eliminar el aire acumulado en el circuito de agua caliente y favorecer que los radiadores funcionen de forma eficiente, ayudándote a optimizar el consumo energético.

Solo necesitas unos minutos para poner a punto tu calefacción. ¡Purgar los radiadores es como renovar la energía de tu hogar!

Todos los capítulos, también en Mediaset Infinity.

Sinopsis de la serie:

Un reconocido hombre del tiempo, Mario Picazo, retirado de la tv, pero aún en activo, se muda a un edificio de oficinas donde se está reformando el que será su lugar de trabajo en su nueva etapa vital. Poco a poco, se dará cuenta a través de sus compañeros de edificio, que su pasado y su pasado le perseguirá día a día a través de pequeñas coincidencias en el ascensor, un lugar de donde no puedes escapar.

Cada pronóstico, presente o pasado, se convertirá en una historia entre Mario y sus nuevos vecinos de oficina y la profesión que ha desarrollado durante años llevará al extremo la eterna paciencia del presentador. Un viaje de dos minutos donde el tiempo se convertirá en protagonista.