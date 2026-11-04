Lorena Romera 04 NOV 2026 - 17:08h.

El exconcursante de 'Supervivientes' inicia una ilusionante aventura laboral y la influencer le manda un mensaje

Sofía Suescun sufre un delicado episodio de salud durante su viaje a Tanzania

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Kiko Jiménez ha anunciado un giro en su trayectoria profesional. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se ha embarcado en un proyecto de lo más ilusionante que marcará un antes y un después en su carrera profesional. Un momento muy especial para el creador de contenido, que ha contado con el apoyo de Sofía Suescun, que no ha dudado en reaccionar públicamente a la noticia.

Y es que el influencer ha entrado a formar parte oficialmente de The Hunger, una agencia de marketing digital y representación especializada en el sector gastronómico en España. La propia agencia ha confirmado su fichaje por todo lo alto: "¡Es oficial! Kiko Jiménez ya forma parte de nuestra familia de talentos". Ante este anuncio, el de Linares no ha ocultado su emoción respondiendo con un "qué ilusión" en la publicación, mientras que Sofía Suescun ha demostrado una vez más la gran complicidad que les une celebrándolo este logro de su chico con un cariñoso "eres el mejor".

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Apasionado del deporte, la cocina y la buena alimentación, el televisivo ha sabido fusionar su faceta en redes con su talento culinario dentro del sector de la comida y la estrategia de marca, convirtiéndose en uno de los perfiles referentes en el mundo gastronómico. Tal y como él mismo explica, su contenido destaca por explorar nuevos sabores, cuidar la salud sin renunciar a los caprichos del día a día y mantener un enfoque cercano, natural y auténtico con su público.

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Para anunciar esta nueva etapa profesional, el exconcursante de 'GH' y 'Supervivientes' ha publicado un divertido vídeo en el que repasa sus inicios en la cocina y recuerda cómo su pasión por la gastronomía le sirvió también para enamorar a Sofía Suescun: "Un día me dio por hacerle un brownie y me fui aficionando a cocinarle. Descubrimos juntos nuevos sabores y nuevos colores. Cumplí todos sus antojos y sus fantasías. Sin olvidarnos de ser siempre fit. Y así es como conquisté a Sofía, por el estómago, con estas manos. Y ahora toca conquistaros a vosotros".

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Con esta alianza, Kiko Jiménez consolida su faceta como creador de contenido gastronómico, listo para seguir sorprendiendo a su comunidad con sus recetas, pero esta vez desde un punto más profesional.