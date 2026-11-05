Marieta se sincera sobre las dificultades a las que se está enfrentando para quedarse embarazada

Natalia Sette 05 NOV 2026 - 11:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre el calvario que está viviendo con su menstruación y cómo esto le dificulta ser madre

El tratamiento médico de Marieta para combatir el lipedema, una enfermedad crónica y progresiva

Compartir







Marieta se ha sincerado como nunca antes sobre las dificultades que está teniendo para quedarse embarazada tras manifestar su profundo deseo de ser madre junto a Suso Álvarez. La que fuera participante de la ‘La isla de las tentaciones’ ha subido una serie de ‘stories’ hablando abiertamente de los problemas a los que se está enfrentando con su menstruación y ha pedido mayor implicación por parte de los profesionales.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha decidido romper su silencio para confesar el auténtico calvario por el que ha pasado este último año con respecto a su menstruación. “Este año han habido tres meses que no he tenido reglas, en mayo, agosto y octubre y no estoy embarazada”, ha detallado con total transparencia.

PUEDE INTERESARTE Marieta y Suso Álvarez se intercambian las tareas del hogar

No es un secreto para nadie que la influencer lleva meses intentando buscar una solución no solo a la irregularidad de su periodo, si no a los terribles dolores que siente cuando sí le viene. “Cuando fui al ginecólogo a contarle todo lo que me está pasando me dijo que me tomara vitaminas, en qué momento hemos normalizado esto”, ha dicho visiblemente indignada ante la falta de diagnóstico.

PUEDE INTERESARTE Marieta acude al cardiólogo y descubre que tiene un bloqueo en la rama derecha del corazón

Marieta siente una frustración enorme al ver que aunque acuda a profesionales, no encuentra solución a su problema, pues considera que no van a la raíz. Esta montaña rusa hormonal interfiere directamente en sus ilusiones de ampliar la familia junto a su marido Suso Álvarez. “En marzo por ejemplo tuve dos meses la regla, ahora que estamos buscando un embarazo es desconcertante porque no sé cuando ovulo”, ha confesado muy preocupada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La incertidumbre constante genera en ella mucho desgaste debido a las continuas falsas expectativas. “Los meses que no me baja no sé si es porque estoy embarazada y me hago 257 test…”, ha reconocido con honestidad. Por el momento, su diagnóstico médico sigue totalmente en el aire a la espera de un examen especializado. No sabe todavía si tiene endometriosis, ya que tiene en diciembre una consulta con una ginecóloga experta que evaluará su caso en profundidad.

Mientras llega esa fecha, la de Elche está trabajando con dos ginecólogas integrativas que según cuenta están buscando la raíz de su problema y trabajan mano a mano cambiando constantemente suplementación. La situación actual está poniendo a prueba su paciencia tras meses de mucho autocontrol físico y emocional. “Es desesperante no saber cuándo me va a bajar la regla, cuando estoy ovulando o si estoy o no embarazada”, ha afirmado frustrada.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La joven ha querido dejar claro el enorme esfuerzo que lleva realizando desde principios de año para favorecer la gestación. “Cuando empezó el año, ya sabíamos que después de la boda buscaríamos embarazado, no bebía nada de alcohol, cuidándome como me dijo la ginecóloga, hago deporte, no como ultraprocesados… he hecho de todo pero cómo me voy a quedar embarazada si no se cuando ovulo”, ha recalcado.

Para concluir su discurso, Marieta ha querido lanzar un mensaje de calma a todas sus seguidoras que estén en el mismo proceso ante la presión social por la maternidad. “No todos tenemos los mismos tiempos, a partir del año se considera que te está costando quedarse así que date tu tiempo”, ha recordado.