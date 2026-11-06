La borrasca Bruna traerá fuertes lluvias a la península y Canarias a partir del sábado

El bajón térmico que azota a España tras la llegada de una masa de frío polar: zonas más afectadas y qué se espera para los próximos días

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este jueves de la llegada de una borrasca atlántica que provocará lluvias muy fuertes y persistentes en el oeste peninsular y Canarias a partir del próximo sábado 7 de septiembre. La Aemet ha informado de que el nombre de esta borrasca será Bruna, denominada así por el servicio meteorológico portugués, el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por su parte, desde Meteored España se ha alertado de la presencia de una borrasca atlántica que provocará la llegada de un río atmosférico al suroeste de la Península a partir del domingo, dejando lluvias muy intensas en zonas de Extremadura y Andalucía. Samuel Biener, de Meteored España, explica que en algunos puntos se podrían superar los 150 litros por metro cuadrado, por lo que se recomienda extremar las precauciones ante posibles inundaciones y crecidas de ríos.

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Se prevén fuertes lluvias que pueden provocar inundaciones

La borrasca profundizará en el oeste de las Azores, donde permanecerá estacionaria, y al comienzo de la próxima semana se acercará hasta el noroeste peninsular, por lo que se espera que los días más lluviosos sean domingo, lunes y martes con la llegada de sucesivos frentes lluviosos.

El aviso de Aemet anuncia chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, con rachas de viento también muy fuertes y temporal marítimo en el oeste peninsular.

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Las precipitaciones pueden provocar inundaciones locales en zonas bajas y crecidas de los ríos, con especial incidencia en áreas afectadas por los grandes incendios del pasado verano, donde lloverá con persistencia.

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¿Qué pasará el fin de semana?

De momento, mañana viernes se concentrarán en el oeste de Canarias, con descargas localmente fuertes en La Palma, aunque podrían extenderse al resto de las islas occidentales, y a última hora llegarán al oeste de Galicia y a la cordillera Cantábrica.

El temporal costero afectará también a partir del domingo a la costa occidental de Galicia, con viento fuerte y olas de hasta seis metros, y a Andalucía occidental con oleaje perpendicular a la costa y olas de casi cuatro metros.

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El tiempo que se prevé la próxima semana

Para la próxima semana, la borrasca dejará acumulados especialmente importantes en zonas favorables a los vientos ábregos, suroeste de Andalucía y Extremadura, Gredos y vertiente atlántica de Galicia.

La borrasca perderá intensidad a partir del miércoles próximo, aunque no se descarta que siga habiendo chubascos fuertes tanto en el territorio peninsular como en el canario.