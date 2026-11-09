La colección navideña de maquillaje con la que sacar tu lado más salvaje

telecinco.es 09 NOV 2026 - 09:00h.

Mercadona presenta Felin, una nueva colección de maquillaje de edición limitada inspirada en los estampados animales más salvajes y vistosos

La colección se compone de tres sets de maquillaje con los que podrás crear un look completo, además de productos para las uñas y cuatro nuevas fragancias

Los productos de cosmética estarán disponibles a partir del 17 de noviembre, mientras que el resto de la colección llegará a las tiendas Mercadona el 9 de noviembre

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Llegan las Navidades y, con ellas, se multiplican las cenas, los eventos especiales y las ocasiones para sorprender con un regalo. En estas fechas, cada detalle cuenta y el maquillaje se convierte en uno de los grandes aliados para completar cualquier look. ¿Y si, además, consigues que tu maquillaje no pase desapercibido?

Mercadona presenta Felin, una nueva colección de maquillaje de edición limitada cuyo nombre ya da pistas de lo que vas a encontrar: productos inspirados en los estampados animales más salvajes y vistosos.

La colección reúne tres sets de maquillaje con los que podrás completar tu look, desde el rostro hasta los labios y los ojos. Todo ello con diseños muy cuidados, acabados sofisticados y detalles que siguen la estética animal print.

Mucho más que un iluminador y un colorete

Todo buen make-up comienza preparando la piel. Conseguir un rostro uniforme y luminoso es el primer paso para crear el lienzo perfecto sobre el que dar rienda suelta a tu creatividad.

Para ello, el Face Set Felin de Deliplus incluye la exclusiva Wild Glow Duo Felin, una paleta con espejo que reúne iluminador y colorete en un único estuche. Sus fórmulas de alta pigmentación y brillo satinado permiten aportar luminosidad y dimensión al rostro.

Además, el set incorpora un neceser acolchado que podrás reutilizar para guardar los productos de la colección, tus joyas o incluso tus básicos de viaje.

Este set se completa con la Dual Blush Felin, una brocha doble diseñada para aplicar diferentes productos en polvo. Su lado mediano permite trabajar el iluminador con mayor precisión, mientras que su brocha grande biselada es perfecta para aplicar y difuminar el colorete.

Y tiene un detalle que la hace todavía más práctica: es desmontable, por lo que podrás llevarla cómodamente en neceseres pequeños o en el propio estuche del Face Set.

Una mirada felina que lo cambia todo

El maquillaje de ojos puede transformar por completo la expresión del rostro. Para conseguir una mirada intensa y llena de personalidad, Felin cuenta con el Eyes Kit, que reúne dos productos imprescindibles: la Eyeshadow Palette y la Hypnotic Mascara Felin.

La Eyeshadow Palette es una paleta con espejo que contiene siete tonos atrevidos e intensos: dos sombras mate y cinco perladas. Su variedad de colores permite crear diferentes combinaciones, desde maquillajes más naturales hasta looks mucho más sofisticados.

Los tonos claros mate son ideales para conseguir un acabado más natural, mientras que el negro y el borgoña permiten intensificar la mirada y aportar profundidad. Por su parte, las sombras escarchadas ayudan a iluminar los ojos y completar el maquillaje.

Para terminar, la Hypnotic Mascara Felin aporta el toque definitivo a la mirada. Se trata de una máscara de pestañas de color negro intenso con una fórmula tres en uno que combina volumen, longitud y curvatura.

Su gupillón en forma de cobra ayuda a realzar las pestañas y su fórmula está diseñada para evitar residuos y grumos. Además, su envase incorpora una serpiente dorada que refleja la estética sofisticada de toda la colección.

El lip combo que necesitas para completar tu look

Ningún maquillaje está completo sin unos labios bien definidos. Por eso, Felin también incluye el Lip Combo, un set que reúne tres productos: Wild Liner, Slim Lips y Diamond Gloss.

El conjunto se presenta en un estuche especial con estampado de leopardo y detalles dorados. Cuenta con cierre imantado y espejo interior, para que puedas llevarlo contigo y retocarte cuando lo necesites.

El primero de sus productos es el Wild Liner, un delineador de labios en tono nude, cremoso, preciso y de larga duración. Su textura se desliza suavemente y permite perfilar los labios de manera uniforme. Además, es ligero e hidratante. Su acabado mate ayuda a disimular las líneas y su envase incorpora un sacapuntas en el extremo inferior.

Para completar el perfilado está Slim Lips Felin, una barra de labios nude de formato extrafino y acabado mate. Su textura ultrasuave y deslizante permite una aplicación cómoda, mientras que su alta pigmentación proporciona un color intenso y duradero. Además, incluye polvos perfeccionadores que ayudan a conseguir un aspecto más suave en los labios.

Y para quienes buscan un acabado de alto brillo, el tercer producto es Diamond Gloss. Se trata de una fusión entre un labial líquido y un gloss, con un tono nude de alta pigmentación y un acabado efecto látex.

Un toque felino también en tus uñas

A Mercadona no se le ha escapado ningún detalle. La colección Felin también incorpora productos para completar el look de las manos: un Nail Oil, destinado al cuidado de las uñas, y una laca de uñas de color rojo, un tono que aporta un toque de intensidad y personalidad a cualquier manicura.

Toda la cosmética de esta colección Felin estará disponible en las tiendas de Mercadona a partir del 17 de noviembre.

Cuatro fragancias para dejar huella

La propuesta Felin va mucho más allá del maquillaje. La colección se completa con cuatro nuevas fragancias de edición limitada, dos de la familia ComoTú y dos de My Soul.

Para quienes prefieren las fragancias de carácter floral suave, llega ComoTú Onyx, una Eau de Parfum que combina pera, pimienta rosa y ciruela en sus notas de salida. En su corazón encontramos orquídea negra, rosa y muguet, mientras que las notas de fondo de vainilla, praliné, oud y sándalo aportan profundidad y sofisticación.

Otra de las propuestas es ComoTú Caimán, una fragancia de carácter amaderado y fresco. Su composición comienza con notas de cardamomo, café y bergamota, que dan paso a un corazón de lavanda, geranio y cacao. Su estela combina caramelo, vetiver y haba tonka, dando lugar a una Eau de Parfum intensa y llena de personalidad.

La familia My Soul también se suma a esta colección con dos nuevas incorporaciones. My Soul Lyra captura una elegancia salvaje y sofisticada y a la vez cálida y magnética.

Por su parte, My Soul Orion apuesta por un carácter amaderado, especiado y fresco. Sus notas de salida de cardamomo y mandarina de Calabria se combinan con un corazón de olíbano, lavanda y café. Es una composición elegante y con personalidad.

Maquillaje para el rostro, los ojos y los labios, productos para las uñas y cuatro nuevas fragancias. Felin llega para que estas Navidades puedas sacar tu lado más salvaje y completar tus looks con una colección llena de personalidad.