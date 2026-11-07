"Tenemos motivos para la esperanza", ha señalado Abascal

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El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha apelado a la movilización masiva de los votantes para devolver la "esperanza" a los españoles. "Tenemos motivos para la esperanza", ha señalado Abascal, quien ha recordado que en España ha habido aciertos y ha habido errores, pero "este periodo de ocho años ha sido un periodo muy negro al que la historia castigará".

Sin embargo, "nos vamos a levantar después de estos ocho años y vamos a devolver la esperanza a los jóvenes que merecen un salario digno, una casa, un futuro en Guadalajara y en España sin tener que emigrar y que tienen derecho a estar junto a los suyos", ha afirmado Abascal durante un mitin en el Auditorio Pedro Díaz de Guadalajara al que han asistido unas 2.500 personas, según la Policía Local.

Abascal ha vuelto a acusar del Gobierno de "mafia criminal"

Además, el líder de Vox se ha comprometido a devolver la esperanza a los mayores, momento que ha aprovechado para criticar la "propaganda contra Vox" diciendo que los de Abascal van a quitar las pensiones, algo que ha tildado de "sucio" y de "asqueroso".

"Con la cabeza alta y mirando a la gente a los ojos", el candidato de Vox ha ofrecido "un cambio profundo" pero "un cambio tranquilo". "Nosotros no hemos venido a romper la convivencia. Nosotros hemos venido a decir cosas de sentido común que creen los votantes de la mayor parte de los partidos", se ha defendido.

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Se ha mostrado orgulloso de que PP haya tenido que aceptar parte de los planteamientos de Vox, como la prioridad nacional, en algunas autonomías. "Hemos hecho valer la fuerza que nos habéis dado. Si nos llegan a haber dado más fuerza, habríamos podido hacer más", ha admitido Abascal.

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También ha animado a los presentes a convencer a la gente "buena" que tienen a su alrededor y que, por los motivos que sean, no van a apoyar a Vox o no van a votar porque "piensa que todo es lo mismo". "Pedid que nos den una oportunidad. Yo creo que si todos convencéis a unos poquitos, la sorpresa del 29 de noviembre puede ser incluso mejor de lo que desearíamos".

No obstante, ha pedido a los suyos no confiarse porque la sorpresa también puede "ser negativa" si "damos por hecha la victoria". "Eso ya nos ha pasado. Nuestro peor enemigo, las encuestas. Nuestro peor enemigo, la desmovilización. Nuestro peor enemigo, las trampas y la violencia y lo que se le vaya a ocurrir a Sánchez en los próximos días".

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"Pero no hay trampa ni violencia que pueda pasar por encima de una movilización gigantesca que es a la que os convocamos para el día 29 de noviembre", ha incidido.

Abascal ha vuelto a acusar del Gobierno de "mafia criminal". La "corrupción" del ejecutivo de Pedro Sánchez, ha advertido el líder de Vox, "arruina y mata" y "la invasión migratoria que promueve" trae "violencia y mata a españoles".

Palabras que le han llevado a citar a una información de 'El Mundo' que dice que "Adif blindó el bonus a su cúpula horas antes de dimitir su presidente". "El dinero de los trenes, el dinero de las vías, el dinero que lleva a los españoles de un sitio a otro y que debe garantizar no solo que lleguen, sino que lleguen vivos, estaba gastándose en sobrinas, en mordidas, en colocaciones y en bonos".

"El bonus es lo que una empresa paga a sus directivos cuando cumplen los objetivos. ¿Cuál era el objetivo de la cúpula de Adif? ¿Destruir la alta velocidad, matar a más de 100 españoles? ¿O era enriquecerse y continuar con ese partido depredador que está asfixiando fiscalmente a los españoles, haciéndoles pagar más que nunca en impuestos y dándoles peores servicios que nunca durante toda la democracia?".

"¿Por qué no dimite Pedro Sánchez cuando ve que todos los que ha colocado se están llevando el dinero en mitad de la masacre, en mitad de los muertos?", se ha preguntado.

Durante su intervención, Abascal ha cargado duramente contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y, entre otras cosas, ha asegurado que la sanidad pública está "colapsada", las listas de espera son "absolutamente inaceptables" y que "la gente muere esperando una cita médica o esperando una intervención quirúrgica".

"Nosotros no sólo queremos un cambio profundo y un cambio tranquilo en España. No sólo queremos hacer política los próximos años para cambiar el rumbo. Queremos hacer justicia para que los culpables y los líderes de esta mafia se sienten todos y cada uno de ellos delante de los tribunales y después de un juicio justo, si así lo deciden los jueces, pasen mucho tiempo en prisión".

Asimismo, ha manifestado que "llamar mafia criminal al gobierno, hablar de la psicopatía y de la ambición desmedida del presidente que hoy ocupa la Moncloa", son palabras que a él no le gustaría tener que volver a repetir "nunca más", ya que le gustaría poder vivir en un país "tranquilo" en el que los niños y los adolescentes no estuvieran preocupados por la política.