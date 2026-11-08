Carlos Plá Valencia, 08 NOV 2026 - 19:12h.

El Forn Gastro es un bar nacido para dinamizar la vida sociocultural del interior de Castellón y convertirse en un reclamo para fomentar el turismo en la zona

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La propuesta de un grupo de clientes llevó a Elia Roig y Rubén Bou, propietarios del bar Forn Gastro de Vilafranca (Castellón) a organizar una fiesta en la que se va a elegir a "Míster Calvo 2026". "Ya tenemos reservas, hay algunos se están comprando una calva falsa para venir. Originalidad que no falte", explica Elia Roig.

Una fiesta con un gran potencial, ya que España es el país con más calvos del mundo, y para la que han preparado numerosas sorpresas. "Hemos comprado unas pelucas muy divertidas y unas gorras muy graciosas. El objetivo es pasarlo bien", asegura.

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Los asistentes serán los encargados de elegir por votación al ganador de este peculiar concurso. "Al galardón solo pueden optar los calvos de verdad y la idea es consolidar el evento y poder elegir a nuevo "Míster Calvo" cada año".

"Hacer pueblo"

La gala se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Forn Gastro, un bar ubicado en un horno del siglo XII declarado Bien de Interés Cultural, que lleva abierto poco más de año y medio tras su total restauración, y que nació para dinamizar la vida social y cultural de la Vilavella y de los pueblos del interior de Castellón. "Queríamos cubrir una necesidad que había y para ello programamos una agenda muy potente de actividades reivindicativas como el día del orgullo LGTBI, que en Vilafranca no se hacía y la verdad es que tiene mucha repercusión. También ponemos en valor la artesanía de proximidad, la ruralidad y la identidad de los pueblos de interior. Organizamos ferias artesanales en verano y hacemos colaboraciones con artistas locales a los que les ofrecemos un espacio para que se puedan promocionar", señala Elia.

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Todo ello siempre acompañado de un proyecto de recuperación de la gastronomía propia del interior de Castellón. "Había también una necesidad de un nuevo espacio de hostelería y hemos apostado por la cocina casera, recetas de los pueblos de la zona y sobre todo utilizamos productos de proximidad y de calidad. Un ejemplo es el agua de Benassal, que tiene un gran reconocimiento a nivel internacional".

Una idea novedosa y singular que constituye un reclamo para visitar al pueblo y conocer la comarca. "Con todo esto lo que queremos es hacer pueblo, como decimos aquí".