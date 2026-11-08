Así fue el tiroteo de Cracovia: la cronología de un ataque mortal

Desde el interior del vehículo, el conductor sacó un fusil de asalto y abrió fuego de forma indiscriminada contra los transeúntes

Jakub y Artur, los héroes de Cracovia: la actuación de estos dos policías evitó una tragedia aún mayor

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El centro histórico de Cracovia se convirtió este sábado en el escenario de un tiroteo que dejó seis personas muertas y provocó el pánico entre los turistas que se encontraban en la zona. El ataque comenzó en plena plaza del Mercado y terminó con el presunto responsable abatido por la Policía tras un enfrentamiento armado.

Entre los testigos del suceso había varios ciudadanos españoles, que presenciaron los primeros disparos y la posterior huida de los transeúntes. La secuencia de los acontecimientos comenzó cuando un coche negro se detuvo en las inmediaciones de la céntrica plaza.

Así fue el ataque

Desde el interior del vehículo, el conductor sacó un fusil de asalto y abrió fuego de forma indiscriminada contra los transeúntes. Varios de ellos resultaron alcanzados mientras el estruendo de los disparos provocaba una estampida entre las personas que se encontraban en la zona.

"Hubo doce, quince disparos que no sabíamos lo que eran en ese momento", relató uno de los testigos. La confusión inicial fue tal que algunos llegaron a pensar que podía tratarse de un ataque relacionado con la guerra, mientras veían cómo numerosas personas corrían para ponerse a salvo.

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Tras efectuar los disparos, el atacante emprendió la huida en el mismo vehículo. La Policía consiguió interceptarlo poco después y, una vez detenido el coche, el agresor descendió armado y se enfrentó a tiros con dos agentes.

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Las imágenes muestran al atacante, vestido con indumentaria militar, durante el intercambio de disparos con los policías. Finalmente, el agresor fue abatido, mientras que uno de los agentes que participó en el enfrentamiento resultó herido y se desplomó poco después.

El ataque dejó seis personas muertas, según los datos facilitados por las autoridades, y convirtió durante unos minutos uno de los principales puntos turísticos de Cracovia en el escenario de un tiroteo.

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El autor del ataque tenía ideas de extrema derecha

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, ha revelado que el responsable de la muerte de seis personas que han fallecido tiroteadas en el centro de Cracovia era un polaco de 24 años con ideología "ultranacionalista".

"Todo parece indicar que el responsable tenía ideas muy radicales. En su coche se han hallado varias armas (...). Disparó un arma automática y procedía de la localidad de Swietokrzyskie, es de nacionalidad polaca y nació en 2002", ha explicado Kierwinski, según recoge la prensa polaca.

Una de las hipótesis que se barajan es que consiguió el arma en la casa de sus propias padres, ya que su padre tenía permiso de armas.