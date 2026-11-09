Para los nacidos a partir de 1961, la consolidación de la reforma marcará la diferencia entre jubilarse a los 65 años o tener que prolongar la vida laboral dos años más

¿En cuánto se quedará mi pensión si solo tengo 15, 20 o 30 años cotizados para la jubilación?

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El futuro del sistema público de pensiones será una de las cuestiones que protagonizan la campaña de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre. El debate llega a escasas semanas de que culmine en 2027 la reforma aprobada en 2011 con un plazo de aplicación progresivo que ha ido desde 2013 a 2027. A partir del año que viene, una generación concreta, la de los nacidos entre 1961 y 1965 será la primera que afronte los cambios.

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2027, el año que consolida la reforma de las pensiones

El próximo 1 de enero de 2027 finaliza ese periodo transitorio y quedarán fijadas de forma definitiva las condiciones de acceso a la jubilación ordinaria y a la pensión completa, un cambio que afectará directamente a quienes están alcanzando ahora la edad de retiro. Según la Seguridad Social, a partir de esa fecha solo podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y seis meses de cotización; el resto tendrá que esperar hasta los 67 años.

La culminación de la reforma no supone una reducción automática de las pensiones, pero sí endurece algunos requisitos respecto a los vigentes en 2026. El cambio más visible afecta a la edad ordinaria de jubilación. Este año pueden retirarse a los 65 años quienes acrediten 38 años y tres meses de cotización. Desde enero de 2027 ese umbral aumentará hasta los 38 años y seis meses. Quienes no alcancen esa carrera laboral deberán esperar a cumplir 67 años para acceder a la jubilación ordinaria, como informa la Seguridad Social.

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La diferencia puede parecer reducida, apenas tres meses más de cotización, pero para miles de trabajadores será determinante. En muchos casos, alcanzar o no ese requisito marcará la diferencia entre poder jubilarse a los 65 años o tener que prolongar su vida laboral dos años más.

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La generación nacida entre 1961 y 1965 concentra el impacto de esta última fase de la reforma porque es la que está llegando ahora a las edades fijadas en el calendario legal. Quienes nacieron en 1961 cumplen 65 años en 2026 y quienes nacieron en 1962 lo harán ya bajo las nuevas reglas de 2027. Los nacidos en los años posteriores también quedarán plenamente sometidos al marco definitivo diseñado por la Ley 27/2011.

Los cambios afectan a la edad y la carrera de cotización

Pero la edad no es el único aspecto que cambia. La reforma reforzó la relación entre la carrera de cotización y la cuantía final de la pensión. En otras palabras, los años trabajados y cotizados adquieren más peso a la hora de determinar tanto cuándo puede retirarse un trabajador como cuánto cobrará una vez jubilado.

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Así, desde 2027 también aumentará el periodo exigido para acceder al 100 % de la base reguladora. Hasta 2026 bastará con acreditar 36 años y seis meses cotizados. A partir de enero serán necesarios 37 años completos para percibir el 100 % de la base reguladora de la pensión.

Esto significa que una persona podrá tener derecho a una pensión contributiva con menos años cotizados, pero no cobrará el importe íntegro de la base reguladora si no alcanza ese umbral. Los primeros 15 años cotizados siguen dando derecho al 50% de la base reguladora, y el porcentaje aumenta progresivamente por cada mes adicional trabajado hasta llegar al 100 % con 37 años de cotización.

Otro de los elementos que condicionarán la futura pensión de esta generación es el cálculo de la base reguladora. Desde 2022, la Seguridad Social toma como referencia las bases de cotización de los últimos 25 años de vida laboral, es decir, los últimos 300 meses anteriores a la jubilación. Ese cálculo sigue teniendo un peso decisivo porque determina la cuantía sobre la que posteriormente se aplica el porcentaje correspondiente según los años cotizados.

Además, la segunda fase de la reforma impulsada en los últimos años seguirá desplegándose de forma gradual. Desde 2027 convivirán dos sistemas de cálculo y la Seguridad Social aplicará automáticamente el más favorable para el trabajador. Junto al método tradicional de los últimos 300 meses, entrará en funcionamiento otro que tendrá en cuenta 308 meses y permitirá seleccionar las 304 bases de cotización más altas dentro de ese periodo.

En la práctica, la combinación de todos estos cambios obliga a muchos trabajadores próximos a la jubilación a revisar con detalle su carrera laboral. Cada mes cotizado puede resultar decisivo para alcanzar los 38 años y seis meses necesarios para jubilarse a los 65 años o los 37 años exigidos para cobrar el 100 % de la base reguladora.