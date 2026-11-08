Carlos Alcaraz gana el Masters 1.000 de París y logra su quinto título de la temporada
El español ha derrotado al estadounidense Ben Shelton por 7-6 (5) y 7-5
El número 3 del mundo, de 23 años, encadena nueve victorias consecutivas
ParísCarlos Alcaraz se ha alzado con el Masters 1.000 de París tras derrotar al estadounidense Ben Shelton, 7-6 (5) y 7-5, y se convierte en el segundo español, tras David Ferrer, que se alza con el más prestigioso torneo bajo techo del circuito.
El número 3 del mundo, de 23 años, encadena nueve victorias consecutivas y dos títulos, Viena y ahora París, en un final de temporada explosivo tras cuatro meses alejado de las pistas por una lesión de muñeca.