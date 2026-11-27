telecinco.es 27 NOV 2026 - 10:04h.

El HONOR Watch X5i tiene pantalla AMOLED de 1,97", llamadas Bluetooth y hasta 21 días de batería. Ahora te cuesta tan solo 35 € en AliExpress.

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Quieres un reloj inteligente que haga de todo, pero ni quieres gastar una fortuna ni quieres estar buscando el cargador día sí y día también. No todos pueden ofrecerte algo así, pero el Smartwatch HONOR Watch X5i sin duda sí que puede hacerlo. Este reloj smart combina una pantalla AMOLED de 1,97", llamadas Bluetooth y una batería de hasta 21 días en un cuerpo que pesa solo 28 g. ¡Y encima está rebajado a 31,50 €!

Es un reloj pensado para quien quiere cuidarse, estar al día de las notificaciones y olvidarse del cargador durante semanas, sin que importe si usa Android o iPhone. Con él verás que no hace falta pagar más para tener un smartwatch bueno y completo.

Te gustará porque...

Su batería de 420 mAh dura hasta 21 días, unos 6 con la pantalla siempre activa.

Tiene una pantalla AMOLED con marcos de solo 2 mm, es muy grande y nítida.

Permite hacer y recibir llamadas desde la muñeca gracias a su micrófono y altavoz integrados.

Monitoriza tu salud las 24 horas: ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, estrés y sueño.

Comprar en AliExpress por (49 €) 31,50 €

Smartwatch HONOR Watch X5i

Lo que más nos ha llamado la atención del Smartwatch HONOR Watch X5i es lo que se ve a simple vista: su pantalla AMOLED. Tiene una relación pantalla-cuerpo del 78% y se ve genial incluso bajo la luz directa del sol. Además, lo consigue sin ser un "ladrillo", ya que mide menos de 11 mm de grosor con su marco metálico y, por si te gusta la personalización, cuenta con casi 200 esferas diferentes. Por supuesto, su gran baza es su autonomía, ya que aguanta hasta 21 días sin cargar mientras se conecta con tu móvil, te ofrece 109 modos deportivos y cuida de tu salud mediante sus parámetros de monitorización. Es completísimo, está cargado de extras y sirve hasta como mando a distancia del móvil para activar la cámara o la linterna.

Compatible tanto con Android como con iOS, su único gran "pero" es que no tiene GPS propio, de ahí que se adelante en precio a otros modelos similares. Si lo que buscas es un reloj para no tener que mirar el móvil cada dos por tres, es para ti; si lo que quieres es uno para tus rutas de running, quizá mejor otras opciones.

¿Tiene buenas reseñas?

Los usuarios están muy contentos con este reloj, sobre todo porque tienen claro que es sobre todo para aprovechar su conexión con el móvil y por su relación calidad-precio. Puedes echar un vistazo a las reseñas que hemos podido recopilar a continuación:

"Muy buena calidad, sincroniza a la perfección con el teléfono. Recomendable."

"Relación calidad-precio insuperable... Ha superado totalmente mis expectativas."

"Reloj bastante bueno para su precio. Es bueno bonito y barato. Alta durabilidad con el paso del tiempo."

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AliExpress afirma que tiene un periodo de entrega de 4 días para este producto, sin gastos de envío, además con cupones para compensar en caso de entrega tardía y hasta 30 días de devolución gratis.

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