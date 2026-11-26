Daniel Muñoz Madrid, 26 NOV 2026 - 22:57h.

Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau, protagonistas en el debate a cuatro de la Academia de la Televisión

Los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29N han tenido momentos de tensión esta noche

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¿Quién ha sido el ganador del debate a cuatro? Pedro Sánchez, Alberto Núñez - Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau han protagonizado el último debate entre los principales candidatos a las elecciones generales de este domingo 29N. Los líderes de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio han debatido en la Academia de la Televisión a pocos días de que los españoles voten en las urnas. El ganador del debate a cuatro es más difícil de decidir que en el cara a cara, pero siempre hay un candidato que es el que ha estado mejor o ha gustado más.

La Academia de la Televisión, con María Casado como moderadora del debate, volvió a ser la encargada de organizar el último encuentro entre los candidatos para el 29N. Los lugares de Pedro Sánchez, Alberto Núñez - Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau fueron por sorteo, al igual que los turnos de palabra y los minutos de oro al acabar el debate. El líder de Vox es el que está situado a la izquierda de la pantalla, y le sigue Sánchez, Feijóo y Ada Colau. Los bloques temáticos del debate a cuatro volvieron a ser los mismos que en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo: Vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fue tenso en muchos momentos, pero la mayoría de los análisis concluyeron que el ganador había sido el líder del Partido Popular. El secretario general del PP habría estado más incisivo ante un Sánchez al que se acusó de pasividad y de no ser él mismo durante el duelo en la Academia de la Televisión.

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En 2023, el debate antes del 23J fue sin el líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo no acudió y el encuentro fue entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Para encontrar otro debate a cuatro antes de unas elecciones hay que retroceder hasta 2019 en el que participaron el propio Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

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Las entrevistas a los candidatos en Informativos Telecinco.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez - Feijóo, Ada Colau e Irene Montero han sido los candidatos a las elecciones del 29N que han pasado por el plató de Informativos Telecinco para ser entrevistados por Carlos Franganillo. Los cuatro lanzaron sus propuestas sobre los temas que más preocupan a los españoles, los posibles pactos tras los resultados del 29N o los planes que tienen con la vivienda o las pensiones.

La ausencia de Irene Montero en el debate a cuatro

La candidata de Podemos a las elecciones generales mostró su rechazo al no poder participar en el debate a cuatro. "PSOE y el Frente Amplio son los que han querido expulsarnos del debate y los que han metido esa presión para que la Junta Electoral se tenga que pronunciar. Estas elecciones se suponía que iban de freno a la derecha pero resulta que lo que quiere el bloque de Gobierno es a callar a la izquierda", denunció Montero.

La Junta Electoral Central defendió su decisión de excluir al grupo morado así: "No existe un derecho legal de todas las candidaturas con representación parlamentaria a intervenir en estos encuentros y que hay varias formaciones con más escaños en el Congreso que el partido morado y que tampoco participarán". Ya en el debate a ocho entre portavoces que tuvo lugar el pasado lunes, Podemos no tuvo representación.