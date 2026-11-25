Equipo Outdoor 25 NOV 2026 - 13:01h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' Claudia Martínez ha combatido uno de sus complejos mediante Indiba

Claudia Martínez reconoce que tiene que volver a someterse a terapia psicológica

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Claudia Martinez ha compartido con sus seguidores su experiencia probando el tratamiento de indiba en la cara. Según ha explicado la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ anteriormente, ella ya estaba utilizando este tratamiento en el abdomen y en su cicatriz causada por la episiotomía para regenerar el tejido. La influencer ha explicado que este tratamiento puede darse también en la cara, por lo que ha decidido probarlo para combatir uno de sus complejos.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado con sus seguidores y ha explicado que últimamente está durmiendo muy poco, así que ha aprovechado este momento que está viviendo para dedicar un tiempo para ella y auto cuidarse un poco más. La creadora de contenido se ha anticipado a la dudas de sus seguidores explicando de qué va el tratamiento: “Indiba utiliza radiofrecuencia de 448 khz y eso ayuda a estimular los procesos naturales de regeneración de la piel y mejora su hidratación, elasticidad y luminosidad y además es un tratamiento no invasivo y no necesita tiempo de recuperación”.

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La creadora de contenido ha explicado que no solo es una oportunidad para cuidar su piel sino para relajarse un rato y desconectar de las preocupaciones cotidianas. Además ha expresado su sorpresa puesto que con una sola sesión ella ya ha notado mejoría en su piel al verla mucho más hidratada. Lo ha mostrado a sus seguidores enseñando el antes y después de la línea de expresión que más complejo le da: la de su labio. Esta arruga que tanto malestar le causa a la influencer prácticamente ha desaparecido. "No sabéis qué pasada”, ha confesado.

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Indiba se utiliza tanto para rehabilitación y recuperación como para tratamientos estéticos. Cuando se destina a tratamientos faciales el objetivo es rejuvenecer la piel, eliminar arrugas pequeñas y devolverle la firmeza. “Se utiliza en la recuperación posparto y para tratar la zona de la episiotomía. Ayuda a aliviar las molestias, relaja la musculatura y trabaja la flexibilidad de la cicatriz cuando está rígida o tira. Porque aunque la herida sesté cerrada la zona puede seguir sensible y molestar incluso durante las relaciones sexuales”, ha explicado la influencer cuando ha resuelto las dudas de sus seguidoras.

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La de Barcelona ya estaba satisfecha utilizando la indiba para tratar su episiotomía pero tras probar este pocedimiento en su cara no ha dudado en recomendárselo a sus seguidores y les ha invitado a probarlo ellos mismos. Ella ha asegurado que va a ir enseñando su piel tras las siguientes sesiones para registrar el proceso y el cambio.