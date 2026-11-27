Puri Ruiz 27 NOV 2026 - 06:00h.

Jordi Reche, experto en comunicación no verbal, ha analizado los gestos clave en el debate a cuatro entre Abascal, Sánchez, Feijóo y Colau

El debate completo a cuatro: Ada Colau y Pedro Sánchez unen fuerzas contra Núñez Feijóo y Santiago Abascal

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El único debate con los cuatro principales candidatos del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio para las próximas elecciones generales el próximo 29 de noviembre se ha vivido con momentos de gran intensidad. Pero, más allá de las propuestas y de los choques entre Sánchez y Feijóo o de Colau y Abascal, está lo que, sin verbalizarse, también comunica: son los gestos, la indumentaria, el tono de voz, las posturas corporales, los silencios. Cada uno de ellos tiene un significado, y por eso desde la web de 'Informativos Telecinco' hemos acudido a Jordi Reche, experto en lenguaje no verbal, para aportar una nueva capa al único encuentro entre los líderes de los principales partidos nacionales.

Llegada al plató y primeros enfrentamientos

La llegada a los estudios de la Academia de Televisión se ha producido escalonadamente: Abascal, Feijóo, Colau y, en último lugar, Sánchez. “Me gusta fijarme en si te abren o no la puerta. Que te abran la puerta es bastante presidencialista”, comenta Jordi Reche. El experto también ha señalado cómo los candidatos han caminado por el pasillo formando dos bandos, el de izquierda y el de derecha, ocupando precisamente esos mismos puestos. “Las alianzas han comenzado a forjarse desde que iban andando por la alfombra”. Y un detalle que llama la atención: “Sánchez ha recuperado el traje de 2023, que es más vigoroso que el gris de la última ocasión”. También ha puesto el acento en el saludo de Abascal a Feijóo: “Llama la atención que haya sido Abascal el que se haya acercado. Normalmente, el que va a buscar el saludo es el que tiene más intención de que ese saludo se dé”.

Uno de los primeros momentos de tensión ha llegado cuando la líder de Frente Amplio se ha dirigido al representante de Vox para subrayar que no haya condenado la violencia machista, a lo que este ha respondido con gestos desdeñosos. “Abascal ha querido, con su lenguaje no verbal, hacer la evidencia de oídos sordos a Ada Colau”, explica el experto. “No sonríe cuando Ada Colau le recrimina que no lo hace, sino que ya había esbozado una sonrisa que mantiene”. ¿Qué significa? “Cuando haces esto estás diciendo que a la otra persona no la estás escuchando”, y añade: “Ha querido evidenciar que no le está haciendo caso”.

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Del desencuentro Colau-Abascal al choque 'Luna Rossa' Feijóo-Sánchez: lo que indican sus gestos

Con respecto a los varios desencuentros entre Ada Colau y Santiago Abascal, Reche afirma: “Colau nunca oculta lo que le llega a incomodar Abascal. Ella siempre tiene expresiones de ira dibujadas en el rostro”. Y destaca un gesto en particular: “Hace ajustes mandibulares. Cuando haces ajustes mandibulares o empujas la cara interna de la mejilla con la lengua es porque estás conectando con la ira”. Además, subraya que “los gestos con él son más marcados, más duros, más categóricos”. Por ejemplo, los dedos en pinza que sube y baja continuamente que se usan “cuando se quiere ser categórico”. Por parte de Abascal, los gestos que le devuelve son sonrisas e incluso, cuando Colau se dirige a él, él mira a la presentadora. “Muchas veces, cuando alguien te está acusando de algo y tú miras a otra persona es una manera de desacreditar a esa persona o de restarle importancia”, explica Reche.

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El momento en el que Feijóo ilustra la subida de los alimentos con la pizza del Luna Rossa que comentó un jovencísimo Sánchez antes incluso de ser diputado ha dejado momentos interesantes en lo que a gestos faciales se refiere. Abascal, que no estaba formando parte de la discusión, ha sonreído. “Uno normalmente se deja llevar cuando siente que no está en el foco”, y señala que ese gesto es “dar apoyo” a Feijóo. Ada Colau, por el contrario, mantiene un rictus serio durante la réplica de Feijóo: “No hay nada de lo que digan Feijóo o sobre todo Abascal que la puedan hacer reír”. Cuando Abascal hace un juego de palabras con los buitres después de escuchar a Colau hablando de los fondos buitre, esta sella los labios y “levanta el mentón de una manera exagerada cuando se dirige a él, una manera de indicarle que no baja la guardia”.

¿Y Pedro Sánchez? Ha arqueado las cejas y ha buscado la mirada de Feijóo, pero con un matiz: “Ha parpadeado mucho, lo que indica que no está cómodo con lo que está escuchando: es una manera de cortar el flujo del contacto visual”. También destaca que, en ese momento, Sánchez ha ladeado la cabeza y la ha girado más lentamente de lo que se haría normalmente: “Esto lo hacemos inconscientemente para evidenciar que nos cuesta escuchar a la otra persona”.

Gestos ensayados y ruptura de la cuarta pared

Otro detalle que llama la atención del experto es el texto preparado del “amiga, date cuenta” de Feijóo: “Rompe la cuarta pared y se dirige a nosotros. Es un golpe de teatro muy bueno”. Y, cuando Sánchez le ha recordado que no sabe inglés y ha levantado el dedo, a Feijóo “le ha dolido y se la ha devuelto verbal y no verbalmente: le ha señalado muchas veces”. Pero, hablando de gestos ensayados, Jordi Reche subraya otro: “Cuando Pedro Sánchez le ha contestado a Abascal ‘a otro perro con ese hueso’, ha jugado con ese mote que le han puesto. Reírse de uno mismo es una manera de desactivar al otro. Incluso ha sorprendido a Abascal, que no estaba seguro de si había dicho lo que había escuchado”.

Ayuso ha salido a colación en el rifirrafe entre Sánchez y Feijóo. El experto destaca lo llamativo de que el líder popular no haya hecho contacto visual con el presidente. “Lo hace para evidenciar que el otro le interrumpe, porque si le miras le estás dando alas para que siga hablando. Pero es significativo que lo haya hecho durante el ‘speech’ de Pedro Sánchez sobre Ayuso”, explica el analista.

Valoración final

A modo de resumen, Jordi señala que, por una parte, “y a pesar de que desde el equipo de Sánchez se hablaba de que mantendría el mismo tono contenido y presidencialista, hoy se le ha visto bajando más al barro. También se han visto las alianzas Colau-Sánchez y Feijóo-Abascal: aunque alguno hubiera querido no mostrarlas, era evidente que iban a surgir de manera más o menos consciente”. En el lado más negativo, Reche opina que “ha habido algún gesto que alguno se podría haber ahorrado, pero que reflejan la realidad de la política actual”. Al hilo de esto último, Jordi explica que “ahora habrá que ver qué cortes se viralizan más. Supongo que lo del ‘y usted calladita’ dará mucho juego, y lo del ‘amiga, date cuenta’, también”.