‘Esta noche gano yo’: estreno el próximo martes, a las 21.55h. en Telecinco

Por su parte, Christian Gálvez añade: “Después de tanto tiempo presentando un tipo determinado de concurso en el que ya me siento muy cómodo, formar parte de ‘Esta noche gano yo’ de alguna manera me permite salir de mi zona de confort. Por un lado, me va a permitir desarrollar nuevos registros y por otro, el mero hecho de copresentar es ya una gran novedad en mi trayectoria, sobre todo al lado de alguien como Carolina Cerezuela. Es una gran oportunidad de seguir aprendiendo y poner en valor no solo el entretenimiento puro y duro, que lo hay y mucho en este programa, sino también conceptos como el honor, la justicia, la perseverancia y el aprendizaje que puede extraerse del fracaso, que están muy presentes a lo largo de la competición”.