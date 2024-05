Lali sale del plató para pedir a Celia, de 'Double G', que vuelva tras llevarse el 'no' del jurado junto a su hermano: "Mereces una oportunidad como solista"

Así han sido las actuaciones de los participantes de 'Factor X' que se llevaban el 'no' del jurado

Los dos hermanos de 'Double G' no conseguían los 'síes' necesarios del jurado y Lali pedía a Celia que vuelva como solita la próxima semana

Tete Pineda vuelve a celebrar la vida tras haber superado un cáncer y el jurado rompe a llorar con su actuación

A la ronda final de 'Factor X' solo llegan los participantes con tres síes o el pleno del jurado, algo que en estas audiciones no conseguían Moray, el dúo 'Double G', Eloi, Lukas ni Santiagho, que lo daban todo encima del escenario, pero no llegaban a convencer a Lali, Vanesa Martín, Abraham Mateo y Willy Bárcenas.

El dúo 'Double G' se lleva el 'no' del jurado, pero Lali le hace una petición a Celia

El dúo 'Double G' formado por Celia y su hermano iban a cantar juntos, por primera vez en un escenario, en 'Factor X': "Llevamos cantando juntos desde que hemos entrado en este programa" y lo hacían para interpretar el tema 'Nido del cuco'.

"Mi madre y mi abuela cantan flamenco y, desde muy pequeña, me han inculcado la música y aquí estoy", explicaba ella, que aseguraba estar "cumpliendo el sueño de su vida".

Ambos se abrazaban emocionados tras terminar de cantar encima del escenario, la que Willy Bárcenas definía como "muy redonda" a la que no dudaba en darle su sí. Abraham Mateo les daba su sí porque le gustan "las propuestas diferentes" como la suya

El primer no iba a llegar con Vanesa Martín. "Me gustó la fusión de estilos, pero no me terminó de emocionar", le decía Lali para terminar dándoles un 'no', aunque iba a terminar saliendo del plató para encontrarse con Celia y hacerle una petición: "Una voz como la tuya merece una oportunidad solista, me encantaría que vinieras la semana que viene y que nos regales un momento tuyo, nos quedamos con las ganas de saber con una canción completa tuya". Algo que esta escuchaba emocionada y que, por supuesto, aceptaba.

Santhiago se sube al escenario de 'Factor X' con tal solo 'cuatro clases de canto'

Santhiago, llegaba desde Murcia, asegurando que este es "su nombre y parte más artística", siendo para él que es un reto presentarse a 'Factor X' con "tan solo cuatro clases de canto" impartidas hasta el momento.

'Qué sabe nadie' era el tema elegido por el participante, que dejaba todo en el escenario, aunque no lo necesario para conseguir pasar a la siguiente ronda. "He visto un poco cosas de Raphael, como si estuviras tratando de imitarle", decía Willy Bárcenas, algo por lo que le daba un 'no' imitando al conocidísimo cantante.

"Me gusta mucho Raphael y estoy de acuerdo en quehe visto esa tendencia de imitarle" entoaba Abraham Mateo que le daba un 'no'. "Tienes que encontrar tu propio camino, tenemos que ver a Santhiago", creía Vanesa Martín, lo que hacía que se levase su 'no'. Por su parte, Lali le daba las gracias por su desparpajo, por su camisa y la canción, además de su 'no': "No sé si tienes el Factor X, pero te felicito por tu personalidad".

Moray no consigue los tres síes necesarios tras interpretar 'Ese hombre' de Rocío Jurado

Moray llegaba desde Sevilla para cantar 'Ese hombre' de Rocío Jurado, eligiendo este tema porque "se idenfica mucho con ella" al ser una figura muy transgresora en su época, como por lo que transmite la canción: "No solo existe el amor en pareja, también existe el amor propio, el de la familia, el de las amistades y eso también te da mucha felicidad". Y es que aseguraba "no haberse enamorado nunca".

"Si Rocío estaba viendo la actuación estoy seguro que se ha emocionado", decía Willy Bárcenas, el que le daba un sí. Aunque a Vanesa Martín le faltaba algo para darle su sí: "Creo que para cantar ciertas cosas si que tienes que haber sentido amor, morirte de ganas, he echado en falta ese corazón".

Abraham Mateo afirmaba haber disfrutado mucho su actuación, aunque le daba un 'no' porque no es lo que busca para su equipo. "Me llevaste a mi infancia mientras mi madre ponía estas canciones tan sentidas y sentí una energía muy potente mientras cantabas", le decía Lali para después darle un sí. Aunque no conseguía los síes necesarios para pasar a la ronda final.

Eloi Querol se queda a las puertas de la ronda final

Eloi Querol se presentaba como la próxima estrella del 'Rock & Roll', quería demotrar que está hecho para esto interpretando 'Welcome to the jungle' y revolucionaba con su energía el plató subiéndose incluso a la mesa del jurado, aunque no terminaba de convencer al jurado.

"Me parece que eres muy bueno defendiendo lo que haces, me ha encantado", tenía claro Abraham Mateo, que le daba su 'sí'. "Por más actuaciones como la tuya, con la misma actitud", valoraba Willy Bárcenas, aunque no le daba su sí:"Me lo he pasado muy bien, pero pienso que se necesita un escaloncito más para la siguiente fase". Y Lali y Vanesa Martín no coincidían, ambas decían su decisión a la vez y ante el 'sí' de Lali y el 'no de Vanesa Martín, Eloi no pasaba a la fase final ante este 'no' y el de Willy Bárcenas.

Lukas hace un homenaje a su 'yo' de niño, pero no pasaba a la ronda final

Lukas, que llamada la atención del jurado con su impresionante 'look', llegaba a 'Factor X' para dar tributo al Lukas de niño: "Siempre cogía una laca de pelo, un peine, cuando se quedaba solo en casa, haciendo que estaba cantando".