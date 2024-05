Aye Alfonso deslumbra con su inesperado 'look' y cantando por Karol G: "¡He flipado!"

"Esta canción que creo que es la fusión perfecta para ti", le decía Abraham Mateo eligiendo 'Mi ex tenía razón' de Karol G , un reto para ella porque quería dejar con la boca abierta a todos cantando y bailando, algo a lo que le tiene muco respeto: "El secreto no es bailar bien, pero sí tener actitud".

Con esta reflexión se subía al escenario de 'Factor X', con un 'look' completamente diferente al de las otras actuaciones y con una gran coreografía, algo que todavía no había mostrado y, con todo esto, conseguía conquistar al público, a Ion Aramendi que entonaba un "he flipado" tras verla y a Abraham Mateo: "Increíble el look, te queda muy bien el pelo. Tienes algo que hace que nadie pueda apartar la mirada de ti cuando estás cantando".

Vanesa Martín creía en su talento completamente tras ver sus actuaciones, aunque aseguraba que en las semifinales no había encontrado del todo su personalidad: "No he visto a la artista que me gustaría ver como ganador o ganadora de 'Factor X'. Algo con lo que Abraham Mateo no estaba de acuerdo: "Sé que ha sido la canción perfecta para ti porque tiene la mezcla de lo tradicional y lo moderno, la llevas a tu estilo, ella tiene algo especial, veo en ella una artista demasiado grande".