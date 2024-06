J Prince y 'Mix Band' son eliminados y se quedan a las puertas de la final de 'Factor X': estos son los finalistas

J Prince, que fue uno de los menos votados de los primeros directos, llegaba con todas las ganas del mundo, asegurando que se había esforzado mucho para no ser el eliminado de la noche. Este, se subía al escenario, donde interpretaba el tema 'Si tus piernas' de Dani Fernández, que gustaba mucho a Vanesa Martín y al jurado, actuación que aseguraba haber disfrutado mucho: " Siento que he dado todo lo que tenía dentro de mí ".

"Tienes mucho talento, pasta de estrella", le decía Lali, como también Abraham Mateo: "Tienes una manera de cantar muy personal. Hoy has demostrado que no tienes límites". "A mí me has callado hoy, eres muy joven, vas a ir progresando. Lo has hecho muy bien", terminaba Willy Bárcenas.