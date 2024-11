Como patrona de The Forward Trust , organización benéfica británica que ayuda a personas con dependencia a las drogas y al alcohol, "estoy encantado de apoyar una vez más esta causa", comienza el comunicado emitido por la princesa de Gales.

La nuera del rey Carlos III considera que "cada persona que sufre una adicción es un ser humano más, con una historia propia, que muchos de nosotros no entendemos o no vemos". Es por ello que ha instado a las personas a mostrar su faceta más amable para ayudar a quienes sufren este tipo de problemas. "No nos corresponde juzgar ni criticar, debemos tomarnos el tiempo de sentarnos al lado de alguien y aprender los valores del amor y la empatía. Ser un hombro en el que llorar o un oído que escuchar, estos simples actos de bondad son cruciales para acabar con los malentendidos que enfrentan tantas personas".