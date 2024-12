Es que no me digáis que nadie no ha soñado alguna vez con estar en ese pueblito nevadito con esas tiendas de chuches… Que a mí no me gustan las chuches pero sí me comería una de esas ranas de chocolate que saltan, o un tren de esos para que me salga humo de las orejas. Sería tan maravilloso”, decía.