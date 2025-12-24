Berto González 24 DIC 2025 - 15:44h.

La Nochebuena de los famosos de Telecinco se llena de propuestas muy personales como árboles de embutidos, snacks saludables de frutos secos con chocolate, panettones caseros, dulces navideños variados y galletas artesanas

La cena de Nochebuena es uno de los momentos más esperados del año y, para muchos rostros conocidos de Telecinco, también es una ocasión perfecta para dar rienda suelta a la creatividad culinaria. Entre tradiciones familiares, recetas que pasan de generación en generación y nuevas propuestas más saludables, cada uno tiene claro qué preparativos no pueden faltar sobre la mesa. Por ello, descubrimos cómo es la cena de Nochebuena de algunos de los famosos más conocidos de la cadena, desde aperitivos originales como el árbol de embutidos de Noemí Salazar hasta postres adelantados al día de Reyes como las tapas dulces de Rosario Matew.

Los imprescindibles de Nochebuena, famoso a famoso

Para Noemí Salazar, la Nochebuena no se entiende sin uno de sus clásicos más comentados: el árbol de Navidad de embutidos. En su mesa nunca faltan bandejas repletas de jamón, pavo, jamón cocido, ibéricos variados, quesos y banderillas de encurtidos colocados alrededor de una estructura pequeña con forma de árbol de Navidad, convirtiendo este aperitivo en el gran protagonista de la mesa en Nochebuena. Además, Noemí acompaña este original árbol con sus ya conocidas velas de mantequilla, colocadas dentro del pan y aromatizadas con esencia de albahaca, un detalle original que sorprende a todos sus invitados y que se ha convertido en una seña de identidad de sus cenas navideñas.

En el caso de Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero, apuesta por una Nochebuena más ligera, sin renunciar al sabor. En su mesa no faltan los snacks saludables elaborados a partir de nueces y almendras recubiertas de chocolate. Se trata de un aperitivo que destaca por su alto contenido en omega 3, proteína y fibra, pensado para disfrutar sin excesos y cuidando el bienestar durante unas fechas en las que suele haber demasiadas tentaciones.

Para Sofía Suescun, el protagonismo absoluto lo tienen los postres. En su cena navideña no puede faltar el panettone de pistacho con chocolate, uno de sus dulces favoritos, ni tampoco su versión casera del panettone de Suchard, con pepitas de chocolate y crema de cacao. Estos postres se convierten en el broche final de su cena de Nochebuena, una opción casera y sabrosa a la que nadie puede resistirse.

La Nochebuena de Rosario Matew es sinónimo de variedad de dulces. Entre sus preparativos destacan las tapas dulces como postres, con una selección que incluye galletas de mantequilla, turrón de pistacho y panettone con pepitas de chocolate con leche. Además, Rosario no espera a enero para disfrutar del roscón de Reyes y lo sirve adelantado, relleno de nata, como uno de los platos estrella de la noche, aunque todavía no haya llegado oficialmente el día de Reyes.

Para Marina Romero, la Navidad tiene un componente muy familiar, especialmente pensado para los más pequeños de la casa. En su mesa no faltan las galletas de panela y miel, una receta tradicional de galletas con formas navideñas llenas de sabor. Junto a ellas, prepara gominolas saludables elaboradas a partir de fresas, plátanos y jengibre natural, una alternativa casera a las chucherías industriales que triunfa entre los niños durante la cena de Nochebuena.

Además de estos imprescindibles, en muchas mesas de los famosos de Telecinco se repiten otros preparativos que completan la cena navideña. Las tablas de quesos variados, los patés caseros y los panes artesanos suelen acompañar los aperitivos, mientras que los vinos especiales y los brindis con cava marcan los momentos más especiales de la noche. Tampoco faltan los detalles decorativos comestibles, como centros de mesa hechos con frutas, frutos secos o hierbas aromáticas.

La Nochebuena también es el momento ideal para recuperar recetas familiares que pasan de generación en generación. Algunos optan por platos tradicionales como asados o pescados al horno, mientras que otros prefieren centrarse en una cena más informal basada en picoteo, donde cada invitado puede servirse a su gusto. En todos los casos, la clave está en compartir y disfrutar en familia de estas fiestas tan señaladas.