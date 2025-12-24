Lorena Romera 24 DIC 2025 - 13:06h.

La influencer está ingresada y ha alertado de la posibilidad de sufrir un parto prematuro

Estela Grande ha ingresado en el hospital en la semana 32 de su embarazo. La modelo, exconcursante de 'GH VIP', ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud al compartir una fotografía desde la camilla del centro hospitalario, con una vía intravenosa, en la que le pide no dar a luz antes de tiempo. "Todavía no, por favor, sois demasiado pequeños", escribe la joven de 31 años.

La pareja de Juan Iglesias ha lamentado que "van a ser unas Navidades diferentes", pero lo único que le importa ahora mismo es que sus bebés continúen sanos. Aunque no ha entrado en detalles de qué es lo que ha podido ocurrir ni por qué habrían decidido ingresarla, la creadora de contenido sí ha hecho partícipes a sus seguidores de su preocupación ante un parto prematuro.

"Mis bebés campeones"

Junto a una fotografía en la que aparece tumbada en la camilla del hospital, con una vía intravenosa y dejando al descubierto su barriguita, Estela Grande le dedica un mensaje a sus mellizos. "No van a ser las Navidades que habíamos planeado, pero sí las más especiales. Cada día que pase y sigan dentro de mí es una victoria. Mis bebés campeones, tengo muchas de vosotros, pero todavía no, por favor, sois demasiado pequeñitos", ha escrito la influencer.

Acompañada de Juan Iglesias, su novio

Un ingreso hospitalario en el que está siendo acompañada de Juan Iglesias, que aparece en la imagen recostado sobre el sillón, leyendo un libro muy cerca de ella. Un apoyo incondicional para la modelo en estos momentos cruciales de la recta final de su embarazo, que podría llegar a término antes de lo previsto. Un parto que será por cesárea, ya que en 2023 fue operada de por un mioma que tenía en el útero. Una intervención que le impide ahora que el parto sea de forma natural.

De momento, esta es la última hora que se conoce sobre el estado de salud de Estela Grande, que no ha vuelto a actualizar sus redes sociales desde la publicación de esta fotografía con la que ha hecho público su ingreso hospitalario en la semana 32 de gestación.