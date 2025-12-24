Equipo Outdoor 24 DIC 2025 - 08:00h.

La presentadora y exconcursante de 'GH' comparte su menú de Nochebuena, con un ingenioso plato principal

En plena cuenta atrás para las fiestas, Nagore Robles ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una propuesta culinaria diseñada para dejar boquiabiertos a los invitados sin necesidad de pasar tres días encerrada en la cocina. Ya conocemos de sobra la faceta de aficionada a la cocina de la colaboradora por otros platos que ha compartido en sus redes, pero esta vez ha querido ir un paso más allá con un menú navideño completo.

El plato estrella: pollo al horno 'bien borracho'

Para la presentadora, el plato principal debe ser un clásico, pero con personalidad. Su elección es un pollo asado al horno, al que ella misma ha bautizado con humor como "pollo bien borracho", comparándolo entre risas con tu tío en la cena de navidad. El secreto de la receta reside en un generoso chorro de vino o licor que hidrata la carne durante la cocción, permitiendo que la piel quede crujiente y el interior extremadamente jugoso. Es una alternativa económica, saludable y efectiva al tradicional cordero o besugo.

Frescura y texturas: la ensalada templada

Para equilibrar el menú, Nagore propone una ensalada templada que es un acompañamiento que nunca falla. Pero nada de lechuga aburrida, mezcla brotes tiernos, la cremosidad del queso de cabra, el toque dulce del mango troceado y el punto crujiente de las nueces. El toque lo dan las setas salteadas, que aportan ese aroma a otoño tan propio de estas fechas, convirtiendo un entrante sencillo en un plato sofisticado.

El picoteo: Una variada tabla de embutidos

Antes del plato fuerte, la exconcursante de 'Gran Hermano' recomienda una tabla de embutidos y quesos variados presentada con mucha gracia y elegancia. Se trata de un picoteo que siempre convence a todos los invitados y que, gracias a su variedad, garantiza que nadie se quede con hambre.

Para elevar el nivel, la creadora de contenido sugiere acompañar los ibéricos con uvas frescas, que dan color a la mesa, y una selección de frutos secos. Como detalle final, añade unas gildas caseras, de aceituna, guindilla y anchoa que aportan el punto de acidez perfecto para abrir el apetito.

Sus seguidores han recibido este menú navideño con los brazos abiertos, destacando tanto lo práctico de la ensalada templada y la tabla de embutidos, como el ingenio de su plato principal. Con miles de interacciones en apenas unas horas, queda claro que este año muchas cenas de Navidad llevarán el sello personal de la vasca.