Lorena Romera 24 DIC 2025 - 13:35h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reflexiona lo que supuso su ruptura con Tania Medina

La influencer responde, en exclusiva, a las declaraciones de Alejandro Nieto sobre su paternidad

Compartir







Alejandro Nieto se ha sincerado sobre su ruptura con Tania Medina. El que fuera ganador de 'Supervivientes', y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha hecho balance de los cambios más importantes de su vida y el hecho de decidir tomar caminos separados con la que había sido su pareja durante cinco años fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles de este año.

El también exconcursante de 'GH VIP' ha reflexionado sobre el crecimiento que ha supuesto para él este año 2025, que ha llegado cargado de retos. Además de separarse de Tania Medina, el andaluz ha tenido que afrontar la muerte de uno de sus mejores amigos, Borja Guerrero, que era hallado muerto tras doce días desaparecido en Cádiz tras el naufragio de su embarcación.

PUEDE INTERESARTE Alejandro Nieto enseña lo mayor que está su hijo, que tiene 12 años y va al instituto

Seis meses después de su fallecimiento, Alejandro Nieto no puede evitar romperse cada vez que le recuerda. "Se me caen las lágrimas porque todavía no me lo creo, gordito mío. Te echo de menos", le dice en esta última publicación que ha hecho a través de su Instagram. Un post en el que también ha hablado de su ruptura con Tania Medina, que supuso para él un batacazo a todos los niveles.

PUEDE INTERESARTE La tierna foto de Alejandro Nieto y Tania Medina con la hija de Anabel Pantoja

"Este año no todo ha sido felicidad", reconoce el que fuera ganador de 'Supervivientes', cuyo 2025 está marcado por esa "separación con Tani durante dos semanas". Aunque fue difícil para ambos, que tuvieron que superar muchas cosas para lograr su reconciliación, la pareja de 'La isla de las tentaciones' supo como reconducir lo suyo para terminar el año más fuertes que nunca.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Eso sí, esa no fue la única separación a la que han hecho frente en estos meses. "Separación por curro de Tania, que estuvo tres meses en Madrid", expresa Alejandro Nieto, que ha echado la vista atrás de todo lo que han superado juntos en este año que ha sido clave para su relación. "Ha habido días buenos y días malos, pero ha sido un año espectacular, lleno de emociones. Me quedo con lo bueno", reconoce.