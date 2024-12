El rey emérito, preparado para el especial de Bárbara Rey: "Tiene personas pendientes del documental"

"La información que me trasladan es que Don Juan Carlos no va a ver el programa el lunes pero sí que va a tener a varias personas pendientes de Telecinco para estar al tanto. Sobre todo lo que van a hacer es anotar todo lo que vaya a decir con respecto a él. El rey no está preocupado, pero sí que quiere estar al tanto de todo lo que se diga, especialmente por ver si hay alguna falsedad".