Y le manda un mensaje a su madre mirando directamente a cámara: ''No es su verdad ni mi verdad, yo he contado lo que he vivido a su lado tantos años, lo que me ha tocado vivir a su lado por desgracia. No tengo ningún miedo, tengo la conciencia muy tranquila. Lo que me gustaría que hiciera es que contase realmente la verdad, la vida que he pasado a su lado, la vida tóxica que un niño no debe pasar jamás al lado de una madre. Mamá tú sabes que yo he hecho las fotos''.